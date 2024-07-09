Болгария подала иск к «Газпрому» на €400 млн

Весной 2022-го президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за продажу газа в недружественные страны на рубли. Болгария отказалась выполнять данные условия. В результате с 27 апреля того же года «Газпром» полностью прекратил все поставки газа компании «Булгаргаз».