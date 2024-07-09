Bloomberg: Эр-Рияд угрожал G7 распродажей бондов в случае конфискации активов РФ

Минфин Саудовской Аравии, как утверждают собеседники агентства, в частном порядке выражал несогласие с планом конфискации активов РФ в странах EC и G7. По словам одного из источников Bloomberg, предупреждение ведомства звучало как «завуалированная угроза». Речь идет о возможной продаже бумаг французского казначейства, которые держит Минфин Саудовской Аравии, и других европейских бондов.
Bloomberg напоминает, что в мае и июне страны G7 изучали различные варианты использования заблокированных средств Банка России. В конечном итоге для помощи Украине они согласились использовать прибыль от российских активов, но не сами активы. К полной конфискации активов призывали США и Великобритания, тогда как некоторые страны ЕС высказались против этой идеи из-за возможных негативных последствий. По словам источников Bloomberg, на позицию этих стран повлияло именно предупреждение Саудовской Аравии.
В то же время Bloomberg пишет, что, хотя вложения Саудовской Аравии в евро и французские облигации могут составлять десятки миллиардов евро, их, вероятно, недостаточно, чтобы существенно повлиять на рынок при продаже. Тем не менее европейские чиновники «были обеспокоены, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии», указали собеседники агентства.
Один из неназванных саудовских чиновников рассказал, что правительству страны «несвойственно угрожать такими мерами, но оно, возможно, обрисовало членам G7 вероятные последствия». В Минфине Саудовской Аравии заявили, что «никаких подобных угроз не было». «Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному развитию и повышают устойчивость международной финансовой системы», — говорится в комментарии для Bloomberg.
О выдаче Украине кредита, который будет обеспечен будущими доходами от использования замороженных активов Банка России, лидеры G7 объявили по итогам саммита в июне. Предполагается, что до конца года Украине предоставят $50 млрд. Кредит будет сформирован взносами всех стран G7. Однако точные доли США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Италии еще не определены. МИД России заявил, что у Москвы подготовлены возможные экономические и политические контрмеры.