Bloomberg: Эр-Рияд угрожал G7 распродажей бондов в случае конфискации активов РФ

Bloomberg напоминает, что в мае и июне страны G7 изучали различные варианты использования заблокированных средств Банка России. В конечном итоге для помощи Украине они согласились использовать прибыль от российских активов, но не сами активы. К полной конфискации активов призывали США и Великобритания, тогда как некоторые страны ЕС высказались против этой идеи из-за возможных негативных последствий. По словам источников Bloomberg, на позицию этих стран повлияло именно предупреждение Саудовской Аравии.