Акции «Роснефти» потеряли более 4% на фоне дивидендного гэпа

Акции «Роснефти» на открытии торгов снизились на 4,3%, до ₽536, свидетельствуют данные Мосбиржи. Позднее падение замедлилось: по данным на 10:21 мск, бумаги теряют 3,83% и торгуются на отметке ₽538,65 за акцию.
Причиной снижения котировок «Роснефти» стал дивидендный гэп. Компания выплатит акционерам ₽29,01 на акцию, дивдоходность составляет 5,18%.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» оценили срок закрытия дивидендного гэпа по компании в среднем в 11,5 дня. В брокере считают, что бумаги компании могут расти в условиях санкционных ограничений и не всегда благоприятной конъюнктуры рынка, в этом их преимущество.
Дивидендный гэп — это резкое падение стоимости акций после закрытия реестра акционеров, которые имеют право на дивиденды. Для того чтобы получить выплаты, необходимо владеть бумагами в определенный день (его еще называют датой отсечки). В этот день компании составляют списки акционеров, которым будут перечислены дивиденды. Если на эту дату инвестор не владел бумагами, дивидендов он не получит.
На следующий день после дивидендной отсечки стоимость акций падает примерно на величину объявленного дивиденда. Такая ситуация складывается из-за того, что до этого многие инвесторы скупали бумаги под дивиденды, но после включения в реестр решили их продать. В то же время другие инвесторы перестают покупать акции, поскольку актив уже торгуется без дивидендов.
У аналитиков БКС позитивный взгляд на бумагу с целевой ценой ₽770. «Эти акции частично защищены от распродаж за счет программы обратного выкупа. Кроме того, эмитент имеет сильный потенциал долгосрочного роста добычи», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.
Аналитик инвесткомпании «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова обращает внимание, что следующие дивиденды «Роснефти» могут быть рекомендованы за девять месяцев 2024 года. При этом дивотсечка по акциям компании будет в январе 2025 года. По мнению эксперта, это ограничит дивидендную поддержку акций «Роснефти» как минимум в третьем квартале текущего года.
Кроме того, Кожухова отмечает, что «перспектива быстрого закрытия дивидендных гэпов и возвращения к росту самих эмитентов представляется неопределенной в связи с доминированием “медвежьих” настроений на рынке в целом». В этих условиях особенно может пострадать «Роснефть», следующие дивиденды которой будут выплачены нескоро.
Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин отмечает, что исторически дивидендый гэп по «Роснефти» в среднем закрывался за 15 дней. При этом в 2018 году и в 2022 году компания закрывала гэп дольше — от одного до двух месяцев. Он называет текущий рынок вялым и считает, что на фоне потенциального роста ключевой ставки Банка России «Роснефть» может повторить сценарий 2018 и 2022 годов.
«Кроме того, существует много геополитических негативных новостей в современном мире, которые могут отсрочить закрытие дивидендного гэпа. В целом мы ждем дивиденды за 2024 год больше 2023 года, поэтому считаем, что после отчета за первое полугодие акции могут закрыть гэп, так как можно будет рассчитать дивиденд от известной прибыли», — полагает Ванин.