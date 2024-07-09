Акции «Роснефти» потеряли более 4% на фоне дивидендного гэпа

Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин отмечает, что исторически дивидендый гэп по «Роснефти» в среднем закрывался за 15 дней. При этом в 2018 году и в 2022 году компания закрывала гэп дольше — от одного до двух месяцев. Он называет текущий рынок вялым и считает, что на фоне потенциального роста ключевой ставки Банка России «Роснефть» может повторить сценарий 2018 и 2022 годов.