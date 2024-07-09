Акции группы ГАЗ взлетели на 22% на решении суда по иску к Volkswagen

В июле прошлого года суд начал рассматривать иск Группы ГАЗ на сумму около ₽28,4 млрд к российским структурам Volkswagen из-за прекращения поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей. Как передает ТАСС слова представителя Горьковского автозавода Дениса Голубева, с 2017 по 2020 год договор исполнялся, однако с 2021 года «Фольксваген акциенгезельшафт» начал нарушать обязательства по поставке дизельных двигателей, а в марте 2022 года полностью отказался исполнять договор. В суде Голубев заявил, что Горьковский автозавод просит удовлетворить иск в полном объеме, так как, по мнению стороны, весь состав убытка доказан.