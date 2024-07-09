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Акции группы ГАЗ взлетели на 22% на решении суда по иску к Volkswagen

Бумаги компании подскочили после решения суда частично удовлетворить иск Горьковского автозавода к Volkswagen на сумму ₽16,9 млрд. Мосбиржа провела по бумагам ГАЗ дискретный аукцион, но продавцов на рынке не появилось.

Источник: Freepik

Бумаги автопроизводителя ГАЗ на торгах 9 июля подскочили на 22%. Обыкновенные акции в моменте прибавили 21,84% до ₽848, привилегированные акции подросли на 21,66% до ₽497.

Мосбиржа проводила дискретный аукцион по обыкновенным и привилегированным акциям группы ГАЗ с 11:48 мск до 12:18 мск. Причина приостановки торгов — повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня. Однако даже по окончании дискретного аукциона котировки остаются у верхней планки — в стакане нет желающих продавать.

Бумаги группы ГАЗ подскочили на фоне решения Арбитражного суда Нижегородской области частично удовлетворить иск Горьковского автозавода к Volkswagen и взыскать с немецкого автоконцерна ₽16,9 млрд.

В июле прошлого года суд начал рассматривать иск Группы ГАЗ на сумму около ₽28,4 млрд к российским структурам Volkswagen из-за прекращения поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей. Как передает ТАСС слова представителя Горьковского автозавода Дениса Голубева, с 2017 по 2020 год договор исполнялся, однако с 2021 года «Фольксваген акциенгезельшафт» начал нарушать обязательства по поставке дизельных двигателей, а в марте 2022 года полностью отказался исполнять договор. В суде Голубев заявил, что Горьковский автозавод просит удовлетворить иск в полном объеме, так как, по мнению стороны, весь состав убытка доказан.

По данным ТАСС, представитель Volkswagen не согласился с позицией Горьковского автозавода. По его словам, немецкая компания не отказывалась от рамочного соглашения.

Весной 2023 года ГАЗ подал три иска к Volkswagen AG. По первому иску российская компания требовала от Volkswagen выплатить ей почти ₽15,6 млрд как компенсацию убытков после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде. Второй иск был на сумму ₽28,4 млрд, по нему решение внесено сегодня, 9 июля. По третьему заявлению сумма требований составила ₽15,5 млрд, однако по нему производство прекратилось в связи с отказом истца.