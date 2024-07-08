ВВП ловит волну. Ожидаемое охлаждение экономики может побеспокоить банки

Вместе с этим Алексей Заботкин сообщил о намерении регулятора уточнить прогноз инфляции и динамики ВВП на 2024 год. И если в первом случае очевидно повышение прогноза, то для ВВП ясности пока нет (ЦБ в апреле уже улучшил свой прогноз роста экономики в 2024 году до 2,5−3,5% с 1−2% в феврале). «За первое полугодие, наверное, потребление сложилось выше. В первом квартале данные по инвестициям были выше ожиданий. По второму кварталу по инвестициям пока данные сильно неполные, можно смотреть на какие-то оперативные индикаторы. Для нас в плане инвестспроса важным показателем будет результат нашего мониторинга предприятий за июль и его ежеквартальный блок по инвестактивности», — пояснил замглавы ЦБ.