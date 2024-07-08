Власти поручили сдержать рост цен на бензин

Год назад во второй половине лета на фоне роста цен в ряде регионов России начался дефицит топлива, в том числе у сельскохозяйственных производителей. Своего пика кризис достиг в сентябре, он закончился только после запрета экспорта. К настоящему времени Аи-95 и дизельное топливо стоят дороже, чем год назад, а Аи-92 — дешевле.