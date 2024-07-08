В СФ предложили проработать меры поощрения применяющих ИИ застройщиков

Он отметил, что обученный на достаточном и качественном наборе данных искусственный интеллект «может значительно повысить эффективность управления проектами, прогнозирования сроков и затрат на строительство и ремонт». По словам Шейкина, для разработки и внедрения искусственного интеллекта критически важны комплексные данные об эксплуатации объектов капитального строительства. «В этой связи необходимо акцентировать внимание региональных властей на значимость оперативного и полного внесения информации о таких объектах в информационную систему управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)», — уточнил парламентарий.