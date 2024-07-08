В СФ предложили проработать меры поощрения применяющих ИИ застройщиков

«Искусственный интеллект имеет огромный потенциал для трансформации строительной отрасли. Его применение позволяет значительно улучшить проектирование, управление строительством, безопасность и эксплуатацию зданий. Секция “Цифровая трансформация строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства” Совета по развитию цифровой экономики решила рекомендовать Минстрою совместно с Минэкономразвития России проработать вопрос по обеспечению мер экономического стимулирования для участников строительной отрасли, развивающих и внедряющих технологии искусственного интеллекта в строительстве», — сообщил сенатор.
Он отметил, что обученный на достаточном и качественном наборе данных искусственный интеллект «может значительно повысить эффективность управления проектами, прогнозирования сроков и затрат на строительство и ремонт». По словам Шейкина, для разработки и внедрения искусственного интеллекта критически важны комплексные данные об эксплуатации объектов капитального строительства. «В этой связи необходимо акцентировать внимание региональных властей на значимость оперативного и полного внесения информации о таких объектах в информационную систему управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)», — уточнил парламентарий.
Решения секции
Согласно решению секции по цифровой трансформации строительной отрасли и ЖКХ (документ имеется в распоряжении ТАСС), министерству строительства рекомендуется провести пилотные проекты в нескольких регионах и определить перечень процедур и сроков их выполнения, а также порядок внесения и обновления данных о ходе эксплуатации объекта капитального строительства в ИСУП для последующего их масштабирования на все регионы страны.
Кроме того, Минстрою, Минцифры, Минэкономразвития, «Дом. РФ» совместно с другими заинтересованными органами власти продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы для повышения уровня внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности, рекомендуется разработать нормативные акты, стимулирующие внедрение технологий искусственного интеллекта в жилищном строительстве, установить требования к разработке и внедрению систем ИИ с учетом безопасности, этических норм и защиты персональных данных, а также разработать меры «по субсидированию, позволяющему снизить ставку проектного финансирования для проектов, реализующихся с применением технологий искусственного интеллекта».
Как отметил Шейкин, рекомендации направлены в вышеперечисленные министерства и организации.