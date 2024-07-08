«Транснефть» выплатит дивиденды за 2023 год

По итогам 2022 года дивиденды составляли 16,665 тыс. рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, в сумме около 120,81 млрд рублей За 2021 год «Транснефть» выплачивала дивиденды в размере 10,497 тыс. рублей по обыкновенным и привилегированным акциям (76,1 млрд рублей в сумме).