«Транснефть» выплатит дивиденды за 2023 год

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Акционер «Транснефти» (РФ в лице Росимущества) утвердил выплату дивидендов за 2023 год в размере 177,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, сообщила компания.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 128,458 млрд рублей, в том числе 100,9 млрд рублей по обыкновенным акциям и 27,55 млрд рублей по привилегированным. Соответствующий объем выплат предполагала директива правительства России, сообщал ранее кабмин.
В феврале «Транснефть» завершила дробление акций, в результате которого одна акция конвертирована в 100 акций той же категории. Теперь количество обыкновенных акций компании составляет около 569,45 млн штук, привилегированных — порядка 155,49 млн.
По итогам 2022 года дивиденды составляли 16,665 тыс. рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, в сумме около 120,81 млрд рублей За 2021 год «Транснефть» выплачивала дивиденды в размере 10,497 тыс. рублей по обыкновенным и привилегированным акциям (76,1 млрд рублей в сумме).
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам 2023 года достигла рекордных 296,51 млрд рублей. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 21% и составила 306,6 млрд руб. против 253,96 млрд руб. годом ранее. Этот показатель также стал рекордным.
О компании
«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.
Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.