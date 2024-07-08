Средний размер ипотечного кредита в России достиг десятилетнего максимума

Отмечается, что выдачи ипотеки в РФ в июне показали рекордные объемы за прошедшие шесть месяцев 2024 года, ажиотаж может быть связан с окончанием действия льготной программы на новостройки. Так, объем выдач ипотечных кредитов в июне на территории РФ составил 777,2 млрд рублей, что на 44,1% больше, чем в мае 2024 года и на 22,7% выше, чем в июне 2023 года. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +39,1% к маю (127 тыс.), +6% к июню 2023 г. (176,6 тыс.).