Средний размер ипотечного кредита в России достиг десятилетнего максимума

«Средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 3,6%, и в июне 2024-го составил 4,4 млн рублей, что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды», — говорится в сообщении. Ранее в мониторинговом агентстве сообщали ТАСС, что статистика собирается с 2014 года.
Согласно материалам, в годовом выражении рост среднего ипотечного кредита в РФ составил 16%. На фоне повышенного спроса, цены на недвижимость также увеличились, что и показывает максимальный размер среднего выданного кредита, уточняют аналитики.
Отмечается, что выдачи ипотеки в РФ в июне показали рекордные объемы за прошедшие шесть месяцев 2024 года, ажиотаж может быть связан с окончанием действия льготной программы на новостройки. Так, объем выдач ипотечных кредитов в июне на территории РФ составил 777,2 млрд рублей, что на 44,1% больше, чем в мае 2024 года и на 22,7% выше, чем в июне 2023 года. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — +39,1% к маю (127 тыс.), +6% к июню 2023 г. (176,6 тыс.).
Однако, по предварительным данным за январь — июнь 2024 года, общий объем выдач ипотеки в России составил 2,8 трлн рублей, что на 8% ниже, чем в прошлом году. В количественном выражении также наблюдается снижение к аналогичному периоду прошлого года на 18,2% (670,3 тыс.).