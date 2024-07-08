Россияне взяли ипотеки на ₽777,2 млрд перед завершением льготных программ

С 1 июля 2024 года в России перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы — ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6% (ипотеку для семей с детьми планируется продлить, но на новых условиях, документов пока нет). С середины прошлого года на фоне роста рыночных ставок спрос граждан сместился именно на них, а с декабря — особенно на семейную ипотеку, после того как правительство ужесточило условия по первой программе. В итоге доля льготной ипотеки в выдачах все равно значительно выросла. По данным «Дом.РФ», в первом квартале этого года доля кредитов с господдержкой на рынке ипотеки достигла 70%. Такое смещение спроса в сторону льготных программ не поддерживали в Минфине и ЦБ, с конца прошлого года чиновники и представители регулятора заявляли, что массовая льготная программа не будет продлеваться, останется только целевая господдержка.