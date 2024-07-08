Россиянам рассказали, сколько придется переплатить за квартиру после отмены льготной ипотеки

Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов отмечает, что формально рост переплаты по ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройках в городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) после перехода на рыночные ставки составляет более чем в три раза. Однако многое будет зависеть от того, когда снизится ставка ЦБ и на каких условиях удастся рефинансировать такие кредиты. Поэтому итоговая переплата может оказаться меньше.