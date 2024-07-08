Россиянам рассказали, сколько придется переплатить за квартиру после отмены льготной ипотеки

По информации РБК-Недвижимость, основанной на данных аналитиков ЦИАН, переплата за ипотеку при покупке типовой однокомнатной квартиры в новостройке в городах с населением более миллиона человек может значительно возрасти после перехода от льготных ставок к рыночным. В зависимости от срока кредита переплата увеличится в 3,19−3,65 раза. В денежном выражении это составит от 4,28 млн до 10,71 млн рублей.
При 15-летнем сроке кредита платеж за типовую однокомнатную квартиру в мегаполисе по льготной ставке 8% годовых составлял 39,7 тысяч рублей, а переплата — 1,61 миллион рублей. Если же перейти на рыночные ставки (18,3%), ежемесячный платеж увеличится до 63,5 тысяч рублей, а сумма переплаты возрастет до 5,89 миллиона рублей, то есть в 3,65 раза.
При сроке кредита 25 лет ежемесячный платёж по льготной ставке за ту же квартиру составлял 30,8 тысяч рублей, а переплата по ипотеке — 3,7 миллиона рублей. Но если взять ипотеку по рыночным ставкам, то в месяц придется платить уже 59,2 тысячи рублей, а переплата достигнет 12,21 миллиона рублей. То есть переплата возрастет в 3,3 раза, или на 8,51 миллиона рублей.
При сроке кредита в 30 лет ежемесячный платеж будет ещё ниже — 28,9 тысяч рублей, но сумма переплаты — выше: 4,88 миллиона рублей. По рыночным ставкам переплата за эту же квартиру составит 15,59 миллиона рублей, что в 3,19 раза, или на 10,71 миллиона рублей, больше, чем по ипотеке с господдержкой.
Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов отмечает, что формально рост переплаты по ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройках в городах-миллионниках (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) после перехода на рыночные ставки составляет более чем в три раза. Однако многое будет зависеть от того, когда снизится ставка ЦБ и на каких условиях удастся рефинансировать такие кредиты. Поэтому итоговая переплата может оказаться меньше.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева