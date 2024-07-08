Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов на 9,7%

Прошлая индексация окладов госслужащих и дипломатов производилась в сентябре 2023 года и еще раз — ровно за год до того. Система оплаты работы чиновников была систематизирована и улучшена президентским указом в конце 2021 года. До того действовали нормы начала 2000-х годов, по которым оклад, например, низшего по чину госслужащего — секретаря государственной гражданской службы 3-го класса — составлял всего 450 рублей.