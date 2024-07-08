Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов на 9,7%

Так, должностной оклад высших по рангу госслужащих и дипломатов — чрезвычайного и полномочного посла (ранг, например, главы МИД РФ), действительного государственного советника РФ 1-го класса (ранг федерального министра) или действительного государственного советника юстиции РФ 1-го класса — составит теперь 33,1 тыс. рублей. Прошлая редакция указа предполагала оклад в размере 30 167 рублей.
Минимальный оклад у дипломатов и работников юстиции — атташе и юристов 3-го класса — составит 9 809 рублей против прежних 8 939 рублей. Самое скромное жалование — у секретарей государственной гражданской службы 3-го класса — теперь будет составлять 6 743 рубля против прежних 6 145 рублей.
Также пересчитаны оклады госслужащих без классных чинов — торговых представителей, таможенных работников, сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях.
Прошлая индексация окладов госслужащих и дипломатов производилась в сентябре 2023 года и еще раз — ровно за год до того. Система оплаты работы чиновников была систематизирована и улучшена президентским указом в конце 2021 года. До того действовали нормы начала 2000-х годов, по которым оклад, например, низшего по чину госслужащего — секретаря государственной гражданской службы 3-го класса — составлял всего 450 рублей.