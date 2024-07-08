Производители водки переходят на малую тару

По данным NielsenIQ, с января по май 2024 года продажи бренди объёмом от 0,2 до 0,5 литра выросли на 8% в натуральном и на 15% в денежном выражении, виски — на 33% и 48% соответственно, водки в бутылках 0,25 литра — на 1% и 4%.