Производители водки переходят на малую тару

Как пишет газета «Коммерсант», алкогольная сибирская группа вместе с «Башспиртом» планируют расширить производство крепких напитков в маленьких бутылках от 0,1 до 0,25 литра. «Башспирт» получил декларацию соответствия на производство водок «Тельняшка» и «Хаски», которые принадлежат АСГ. Компания будет разливать эту продукцию в малых бутылках.
«Татспиртпром» и Ladoga начали выпускать в маленьких бутылках джин, коньяк, виски и настойки. Для алкогольных производителей это отличная возможность познакомить потребителя с новинками.
В АСГ и Ladoga подтверждают рост спроса на алкоголь в маленьких бутылках. Продажи выросли на 58% за первое полугодие 2024 года.
«Татспиртпром» отмечает, что самая высокая динамика роста наблюдается в сегменте 0,25 литра. Продажи водки и ЛВИ в таких бутылках выросли на 13%.
Калужский Ликеро-водочный Завод «Кристалл» тоже отмечает рост продаж алкоголя в маленьких бутылках, но сомневается в устойчивости тренда.
По данным NielsenIQ, с января по май 2024 года продажи бренди объёмом от 0,2 до 0,5 литра выросли на 8% в натуральном и на 15% в денежном выражении, виски — на 33% и 48% соответственно, водки в бутылках 0,25 литра — на 1% и 4%.
Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что причиной роста продаж стали стремление потребителей экономить и расчет акциза на крепкую алкогольную продукцию от объема спирта.
Виктория Воропаева
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