Праздничный на ярд. Как Диасофт нарастил прибыль на четверть

В Правительстве РФ по-прежнему намерены к 2030 году перевести на отечественное программное обеспечение до 80% российских компаний. Темпы роста инвестиций в перспективной сфере IT, как ожидается, будут в два раза выше, чем рост экономики. Дополнительный импульс рынку придали внешние ограничения, а также уход иностранных IT-компаний с российского рынка. Все эти факторы создали тепличные условия для развития отечественных поставщиков софта. Налоговая реформа, предполагающая рост налоговой ставки на прибыль до 5% с 2025 до 2030 года, существенно не отразится на позитивных показателях сектора.