Праздничный на ярд. Как Диасофт нарастил прибыль на четверть

Какие результаты показал Диасофт
Еще в конце прошлого года рядовой российский инвестор, не связанный с финансовым сектором, навряд ли слышал о компании Диасофт. Сегодня российский поставщик программного обеспечения — одна трех из публичных IT-компаний, прошедших процедуру IPO. Компания торгуется на Мосбирже всего четыре месяца, но уже успела выплатить первые дивиденды и рекомендовать вторые, а также показать уверенную динамику результатов.
Финансовый календарь у компании стартует с 1 апреля, а заканчивается в конце марта. С апреля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го выручка прибавила 27,1%, достигнув 9,14 млрд рублей. Хорошего результата удалось достичь на фоне успешного запуска новых продуктов, наращивания позиций у текущих клиентов и диверсификации портфеля. Каждый год компания наращивает долю новых продаж в структуре выручки: в 2023 году она выросла до 31% по сравнению с 27% годом ранее.
Законтрактованная выручка составила 19,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 70%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, достигла 3,1 млрд рублей (+24,2%), чистая рентабельность оказалась на уровне 33,7% — неплохой показатель для IT, хотя он оказался и меньше прогнозируемого компанией потолка в 43,5−44,5%. Свою роль сыграли возросшие административные и операционные расходы.
Диасофт выплачивает дивиденды, причем квартальные. Первые компания выплатила сразу после состоявшегося в марте 2024 года IPO в размере 75,68 рубля на акцию (доходность в 1,3% на момент закрытия реестра). По итогам четвертого финансового квартала 2023 года топ-менеджмент Диасофта рекомендовал направить на дивиденды 300,3 млн рублей. В начале июля Акционеры утвердили выплаты в размере 28,6 рубля, что соответствует дивидендной доходности в 0,5% на акцию на 4 июля 2024 года. Реестр будет закрыт 9 июля 2024 года.
Есть ли перспективы у компании
В Правительстве РФ по-прежнему намерены к 2030 году перевести на отечественное программное обеспечение до 80% российских компаний. Темпы роста инвестиций в перспективной сфере IT, как ожидается, будут в два раза выше, чем рост экономики. Дополнительный импульс рынку придали внешние ограничения, а также уход иностранных IT-компаний с российского рынка. Все эти факторы создали тепличные условия для развития отечественных поставщиков софта. Налоговая реформа, предполагающая рост налоговой ставки на прибыль до 5% с 2025 до 2030 года, существенно не отразится на позитивных показателях сектора.
Диасофт продолжает вступать бенефициаром переформатирования рынка. Компания включена в перечень системообразующих организаций, разрабатывает программное обеспечение для финансового сектора и других отраслей экономики и обслуживает более 150 организаций, включая восемь крупнейших финансовых институтов России.
За минувший год Диасофт показал уверенный рост финансовых показателей, а увеличение новых продаж в структуре выручки и высокий объем законтрактованной выручки позволяют ожидать хороших финансовых результатов и по итогам следующего года. Рост продаж в сегменте корпоративного ПО для финансового сектора, развитие новых проектов и продуктов могут стать факторами дальнейшего роста компании. К тому же бизнес-модель компании подразумевает высокую долю повторных платежей от текущих клиентов за счет поддержки ранее проданного софта.
С момента размещения по верхней ценовой границе диапазона в 4,5 тысячи рублей акции компании выросли более чем на 40%, однако после коррекции по состоянию на 4 июля 2024 года торгуются на уровне 5,5- 5,6 тысячи рублей за бумагу. Выплата скромных дивидендов выступает приятным бонусом к растущему бизнесу компании, поэтому акции Диасофта, с нашей точки зрения, по текущей цене по-прежнему сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений.
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