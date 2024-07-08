Платформу JetLend оценили в ₽8−12 млрд в рамках подготовки к IPO

«Сейчас оценка компании базируется на уровне P/S 10. Выручка в этом году ожидается в районе ₽1 млрд. Следовательно, мы ожидаем оценку в диапазоне ₽8−12 млрд. Это реалистичная цифра с учетом динамики развития JetLend», — прогнозирует Хорошев.
В мае 2024 года компания провела реорганизацию бизнеса в холдинг, теперь 100% доли ООО «Джетленд» принадлежит АО «Джетленд Холдинг», от лица которого и будут размещаться акции. Хорошев также отметил, сейчас идет этап формирования совета директоров.
Рассуждая о предварительном спросе на акции, глава JetLend напомнил, что на ней работают 60 тыс. активных инвесторов, чьи суммарные активы оцениваются в ₽250 млрд. По его мнению, только за счет этой клиентской базы реально привлечь ₽1 млрд без затрат на маркетинг IPO.
JetLend — российская инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. Она предоставляет возможность прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами.
До реорганизации бизнеса в холдинг, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Джетленд» принадлежало нескольким физическим лицам, в том числе генеральному директору Роману Хорошеву. По состоянию на 20 апреля 2021 года его доля в ООО составляла 48,45% (более поздние данные в системе не представлены, как и данные о структуре владения АО «Джетленд Холдинг»). В колонке для «РБК Инвестиций» Хорошев пишет, что сейчас среди владельцев JetLend восемь человек — это сооснователи и инвесторы, которые вошли в капитал на ранней стадии.
По итогам 2023 года выручка ООО «Джетленд» составила ₽594,9 млн, что на 265% больше аналогичного показателя 2022 года (₽162,7 млн). Чистая прибыль в 2023 году составила ₽23,48 млн на фоне ₽16,4 млн в 2022-ом (+43% год к году).
Количество инвесторов на платформе на данный момент превышает 162 тыс. человек. За все время было профинансировано 3587 уникальных компаний на общую сумму ₽21,5 млрд. Последние месячные данные, раскрытые компанией, датированы маем 2024 года — за этот период инвесторы профинансировали 205 компаний на ₽1 млрд. Для сравнения, в декабре 2021-го они профинансировали 71 компанию на ₽203,7 млн.
О планах провести IPO представители платформы заявляли Forbes в конце 2023 года. Собеседники издания тогда приводили оценку бизнеса в ₽11−20 млрд в зависимости от роста компании и ситуации на фондовом рынке. В декабре прошлого года эмитент провел размещение дебютного выпуска облигаций ДжетЛенд-БО-01 объемом ₽80 млн. Переподписка на этапе сбора заявок тогда более чем в два раза превысила объем выпуска.
Директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров ранее отмечал, что Мосбиржа запланировала провести около 15 IPO в 2024 году. По его словам, до конца года с учетом текущего спроса этот план будет выполнен. С начала 2024 года на российских биржах было проведено десять первичных размещений акций. Свои бумаги разместили «Делимобиль» (DELI), «Диасофт» (DIAS), алкогольная группа Кристалл (АГК) (KLVZ), «Европлан» (LEAS), МФК «Займер» (ZAYM), МТС Банк (MBNK), «Светофор» (привилегированные акции) (SVETP), «Элемент» (ELMT), IVA Technologies (IVAT), «ВсеИнструменты.ру» (VSEH).