Платформу JetLend оценили в ₽8−12 млрд в рамках подготовки к IPO

До реорганизации бизнеса в холдинг, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Джетленд» принадлежало нескольким физическим лицам, в том числе генеральному директору Роману Хорошеву. По состоянию на 20 апреля 2021 года его доля в ООО составляла 48,45% (более поздние данные в системе не представлены, как и данные о структуре владения АО «Джетленд Холдинг»). В колонке для «РБК Инвестиций» Хорошев пишет, что сейчас среди владельцев JetLend восемь человек — это сооснователи и инвесторы, которые вошли в капитал на ранней стадии.