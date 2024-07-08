Обзор российского рынка на 8 июля

Котировки золота приблизились к верхней границе диапазона $2300−2400, в котором они находятся с начала апреля текущего года. World Gold Council обращает внимание на привлекательность золота для инвесторов: в полугодовом обзоре отмечается, что золото с начала 2024 года остается одним из самых доходных классов активов, показав рост на 12% с начала года, уступая по доходности только рынку акций США. Одной из предпосылок для продолжения роста называется перспектива снижения процентных ставок мировыми центральными банками. В этом контексте котировки золота могут получить сильный импульс к продолжению роста во II полугодии 2024 года. Опубликованные в пятницу данные по занятости вне сельского хозяйства США отражают охлаждение на американском рынке труда, что дает основания ФРС перейти к циклу снижения процентных ставок в скором времени.