На чем стоит рубль. Базовые факторы «за» и «против»

Кроме того, США в июне дополнительно ужесточили контроль за соблюдением санкций против России. Правовой основой для введения санкций США против РФ является указ № 14024, в котором перечислены компании и лица, находящиеся под ограничениями. 22 декабря 2023 г. президент США подписал дополнительный указ (№ 14114), согласно которому Минфин США получил полномочия вводить блокирующие санкции и другие ограничения против банков из третьих стран, которые осуществляют значимые транзакции, связанные с лицами из указа № 14024, если они имеют отношение к ВПК России и близким к нему секторам. Также внимание США могут привлечь финансовые транзакции, связанные с поставкой в Россию определенных товаров и услуг, которые могут использоваться как товары двойного назначения. Таким образом, существенно выросли риски санкций для банков из дружественных и нейтральных для России стран, осуществляющих платежи по таким сделкам.