На чем стоит рубль. Базовые факторы «за» и «против»

Ключевым событием для валютного рынка в июне стало ужесточение санкционного давления на Россию со стороны США и ЕС. Наиболее значимыми стали санкции США, анонсированные 12 июня и направленные на российскую финансовую инфраструктуру, а также на ужесточение контроля за соблюдением санкционного режима.
США ввели блокирующие ограничения против ММВБ и ее структур (НКЦ и НРД). В результате с 13 июня в России были остановлены биржевые торги долларом и евро. В новых условиях основным индикатором валютного рынка стал биржевой курс юаня к рублю. Банк России также продолжает ежедневно публиковать официальные курсы доллара и евро, но определяет их на основе внебиржевых сделок.
Кроме того, США в июне дополнительно ужесточили контроль за соблюдением санкций против России. Правовой основой для введения санкций США против РФ является указ № 14024, в котором перечислены компании и лица, находящиеся под ограничениями. 22 декабря 2023 г. президент США подписал дополнительный указ (№ 14114), согласно которому Минфин США получил полномочия вводить блокирующие санкции и другие ограничения против банков из третьих стран, которые осуществляют значимые транзакции, связанные с лицами из указа № 14024, если они имеют отношение к ВПК России и близким к нему секторам. Также внимание США могут привлечь финансовые транзакции, связанные с поставкой в Россию определенных товаров и услуг, которые могут использоваться как товары двойного назначения. Таким образом, существенно выросли риски санкций для банков из дружественных и нейтральных для России стран, осуществляющих платежи по таким сделкам.
В результате в начале 2024 г., согласно сообщениям СМИ, российские компании столкнулись с проблемами при осуществлении платежей по внешнеторговым сделкам и проведении других трансграничных финансовых операций. Иностранные банки увеличивали объем запрашиваемой информации, время для ее проверки, в некоторых случаях отказывали в осуществлении платежей.
С июня 2024 г. угроза вторичных санкций стала еще больше: в зону риска попали транзакции с подсанкционными компаниями и физическими лицами, даже если они напрямую не связаны с ВПК и близким к нему секторам. Кроме того, санкции могут быть введены, если операции имеют отношение к компаниям военно-промышленного комплекса России и близким к нему секторам, но не находятся в санкционных списках США.
Таким образом, прямые санкции против ММВБ и рост риска вторичных санкций усиливают проблемы с расчетами за импорт и снижают спрос на иностранную валюту. В результате после введения санкций 12 июня рубль заметно укрепился. По итогам июня официальный курс доллара США, устанавливаемый Банком России, снизился на 4.9% и составил 85.7 ₽ Официальный курс юаня за месяц уменьшился на 6.7% до 11.6 ₽ При этом укреплению рубля в конце июня способствовал налоговый период. Уже в первые дни июля курс юаня перешел в коридор 11.8−12 ₽, курс доллара — к уровням около 88 ₽
Краткосрочно позиции рубля останутся крепкими в условиях сохранения проблем с расчетами. В июле курс доллара может составлять 87−90 ₽, курс юаня — 11.9−12.3 ₽
Динамика курса рубля в дальнейшем во многом будет зависеть от скорости адаптации бизнеса к новым санкциям. Если ситуация с платежами нормализуется в ближайшие месяцы, то к концу года по мере восстановления импорта курс доллара может вернуться к уровням около 93 ₽, курс юаня — к 12.8 ₽
Фундаментальные факторы способствуют сохранению спроса на импорт: потребительский спрос и производство уверенно растут, и нет оснований ожидать существенного ухудшения экономической динамики. В отличие от ситуации в 2022 г., проблемы с импортом в основном связаны с техническими и инфраструктурными причинами, а не падением спроса, производства или введением эмбарго странами-торговыми партнерами.
Дополнительной причиной среднесрочного ослабления рубля может стать уменьшение объема продажи валюты Банком России. В первом полугодии 2024 г. для зеркалирования инвестиций из средств ФНБ Банк России ежедневно продавал валюту в объеме 6.24 млрд руб. Во втором полугодии объем таких операций сократится до 2.87 млрд руб./день, в результате в июле-декабре 2024 г. на валютный рынок может поступить на 4 млрд долл. меньше, чем в первом полугодии.
Возврату курса доллара к уровням около 93 ₽, а юаня — к отметкам около 12.8 ₽ также должно способствовать смягчение параметров указа об обязательном возврате валютной выручки крупнейшими экспортерами. Если раньше компании должны были репатриировать 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым операциям, то теперь эта доля будет составлять 60%.
Сдерживать ослабление рубля продолжат прежние фундаментальные факторы — относительно высокие цены на нефть и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Так, на заседании 26 июля регулятор с высокой вероятностью повысит ключевую ставку до 18% и сопроводит решение ястребиным сигналом, указав на возможность дополнительного повышения ключевой ставки на следующих заседаниях.
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