На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили производство автомобилей

Volkswagen принял решение о приостановке производства в РФ после введения Россией войск на Украину. В мае 2023 года автоконцерн продал свою долю в российской «дочке» Volkswagen Group Rus ООО «Арт-Финанс» за €125 млн. В июне прошлого года бывшая дочерняя компания Volkswagen в России была переименована в AGR Automotive Group. В январе 2024 года Денис Мантуров, занимавший тогда должность главы Минпромторга, сообщил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen планируется перезапустить в первом полугодии 2024 года.