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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили производство автомобилей

Завод АГР в Калуге, ранее принадлежавший Volkswagen, возобновил серийное производство автомобилей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, на прошлой неделе уже прошли переговоры с потенциальными партнерами компании АГР. Однако министр не уточнил, автомобили каких брендов и моделей начал производить завод.

Источник: РИА "Новости"

Volkswagen принял решение о приостановке производства в РФ после введения Россией войск на Украину. В мае 2023 года автоконцерн продал свою долю в российской «дочке» Volkswagen Group Rus ООО «Арт-Финанс» за €125 млн. В июне прошлого года бывшая дочерняя компания Volkswagen в России была переименована в AGR Automotive Group. В январе 2024 года Денис Мантуров, занимавший тогда должность главы Минпромторга, сообщил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen планируется перезапустить в первом полугодии 2024 года.

В июне стало известно, что экс-завод Mercedes в подмосковном Есипово, отошедший «Автодому», будет собирать премиальные автомобили концерна Chery по договору о контрактной сборке.