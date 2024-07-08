Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников в России

Поручение разработать методику прогнозирования потребности экономики в кадрах дал президент Владимир Путин в конце 2023 года. Предполагается, что с 2025 года на ее основе правительство будет ежегодно готовить пятилетний прогноз рынка труда. «Речь идет о понимании, сколько кого нам нужно будет в экономике. Сколько технологов, строителей, конструкторов, педагогов, социальных работников и так далее», — отмечал президент.