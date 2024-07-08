Маркетплейсы стали лидерами по продажам смартфонов

PR-директор Inventive Retail Group (IRG, владеет сетью re: Store) Людмила Семушина настаивает: чем сложнее товар, в частности в сегменте электроники, тем больше потребность людей узнать о нем, потрогать и попробовать либо понимать, что продавец уже сделал это за потребителя и своим именем предоставляет гарантию. «Даже на маркетплейсе покупатель смотрит на бренд продавца и скорее купит у того, кто вызывает больше доверия. Для IRG физическая розница остается главным бизнесом, потому что, во-первых, для нашей аудитории важна не только сама покупка, но и атмосфера покупки, а во-вторых, люди знают, что у нас они получат профессиональную консультацию продавцов, гарантию и сервис», — говорит Семушина, отметив, что у этой компании основной объем продаж приходится на физическую розницу, а не маркетплейсы.