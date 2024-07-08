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Каким будет курс рубля 9 июля 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 9 июля в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Freepik

Российский рынок акций начал торги понедельника в небольшом плюсе, индекс Мосбиржи смог дотянуться до 3174 п., после чего откатился в зону отрицательных значений. Усилению давления продавцов способствовали попытки укрепления рубля, а также снижение сырьевых котировок, в том числе нефти.

Внешний фон был скорее негативным. Вновь заметно просели биржевые индексы КНР, в Европе и США преобладала динамика, близкая к нейтральной.

Завтра инвесторы обратят внимания на выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен. Цены на нефть могут отреагировать на выход краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA, в середине недели картину нефтяного рынка дополнят ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.

Акции Роснефти и Татнефти завтра очистятся от дивидендов, что может выразиться в небольшой технической коррекции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 9 июля- 3100−3200 п.

Рубль на старте недели периодически усиливался в биржевой паре с юанем, события там продолжают развиваться вокруг отметки 12. Между тем, доллар по индикаторам срочного рынка подорожал до 88,8 рублей.

Официальный курс рубля к доллару на завтра установлен на уровне 88,16. Ситуация со спросом и предложением видится близкой к балансу. С одной стороны, комфортные цены на нефть, жесткая ДКП и спад спроса на валюту из-за проблем с оплатой импорта, с другой — смягченные нормы возврата экспортной выручки, сокращение ежедневных продаж юаней в рамках бюджетного правила, острая геополитика и давление западных санкций на экспортные доходы.

Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 11,9−12,4, по курсу рубля к доллару — 87−89.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»