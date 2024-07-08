Каким будет курс рубля 9 июля 2024: прогноз эксперта

Официальный курс рубля к доллару на завтра установлен на уровне 88,16. Ситуация со спросом и предложением видится близкой к балансу. С одной стороны, комфортные цены на нефть, жесткая ДКП и спад спроса на валюту из-за проблем с оплатой импорта, с другой — смягченные нормы возврата экспортной выручки, сокращение ежедневных продаж юаней в рамках бюджетного правила, острая геополитика и давление западных санкций на экспортные доходы.