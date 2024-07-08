Каким будет курс рубля 9 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал торги понедельника в небольшом плюсе, индекс Мосбиржи смог дотянуться до 3174 п., после чего откатился в зону отрицательных значений. Усилению давления продавцов способствовали попытки укрепления рубля, а также снижение сырьевых котировок, в том числе нефти.
Внешний фон был скорее негативным. Вновь заметно просели биржевые индексы КНР, в Европе и США преобладала динамика, близкая к нейтральной.
Завтра инвесторы обратят внимания на выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен. Цены на нефть могут отреагировать на выход краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA, в середине недели картину нефтяного рынка дополнят ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.
Рубль на старте недели периодически усиливался в биржевой паре с юанем, события там продолжают развиваться вокруг отметки 12. Между тем, доллар по индикаторам срочного рынка подорожал до 88,8 рублей.
Официальный курс рубля к доллару на завтра установлен на уровне 88,16. Ситуация со спросом и предложением видится близкой к балансу. С одной стороны, комфортные цены на нефть, жесткая ДКП и спад спроса на валюту из-за проблем с оплатой импорта, с другой — смягченные нормы возврата экспортной выручки, сокращение ежедневных продаж юаней в рамках бюджетного правила, острая геополитика и давление западных санкций на экспортные доходы.
Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 11,9−12,4, по курсу рубля к доллару — 87−89.
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