Эксперт раскрыл, куда можно вложить совсем небольшую сумму

Вопрос, как вкладывать выгодно даже самые небольшие суммы, актуален сегодня для многих. По мнению аналитика, инвестировать можно с минимальной суммы, а для старта не требуется специального финансового образования и полного погружения в фондовый рынок.
Не зря китайский философ Лао Цзы говорил: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага».
Прежде всего, нужно определиться — готовы ли вы рисковать и на какой срок планируете вложить средства.
Если риск не про вас, а вкладываете вы на небольшой срок и желаете получать фиксированный доход, то оптимально воспользоваться инвесткопилкой.
«Она дает постоянный доход, ее просто и удобно использовать. Сам сервис доступен при вложении от нескольких сотен рублей», — объясняет он.
Но если ваш инвестиционный горизонт длиннее, стоит задуматься над сочетанием банковского депозита и облигаций федерального займа, которые дают хороший доход при минимальном риске.
«С точки зрения риска, высокой ликвидности и доходности, в период высокой ключевой ставки особый интерес представляют фонды денежного рынка», — говорит эксперт.
Также эксперты советуют обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет — благодаря налоговым льготам он может повысить доходность инвестиций.
Клиентам, склонным к риску, можно выбрать активы из наиболее перспективных бумаг с потенциальной доходностью выше рынка. Чтобы почувствовать результат, лучше инвестировать на срок от полутора лет.
В этом случае речь, конечно, не идет о спекулятивных сделках.
По мнению аналитика, для вложений сегодня особенно интересны отрасли IT, финансов и потребительский сектор.
Елена Рогачева
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».