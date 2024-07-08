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Эксперт раскрыл, куда можно вложить совсем небольшую сумму

До сих пор бытует мнение, что инвестором может стать только обеспеченный человек. Дмитрий Бобровский, инвестиционный консультант брокера ВТБ Мои Инвестиции, постарался развеять этот миф.

Источник: Freepik

Вопрос, как вкладывать выгодно даже самые небольшие суммы, актуален сегодня для многих. По мнению аналитика, инвестировать можно с минимальной суммы, а для старта не требуется специального финансового образования и полного погружения в фондовый рынок.

Не зря китайский философ Лао Цзы говорил: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага».

Прежде всего, нужно определиться — готовы ли вы рисковать и на какой срок планируете вложить средства.

Если риск не про вас, а вкладываете вы на небольшой срок и желаете получать фиксированный доход, то оптимально воспользоваться инвесткопилкой.

«Она дает постоянный доход, ее просто и удобно использовать. Сам сервис доступен при вложении от нескольких сотен рублей», — объясняет он.

Но если ваш инвестиционный горизонт длиннее, стоит задуматься над сочетанием банковского депозита и облигаций федерального займа, которые дают хороший доход при минимальном риске.

«С точки зрения риска, высокой ликвидности и доходности, в период высокой ключевой ставки особый интерес представляют фонды денежного рынка», — говорит эксперт.

Также эксперты советуют обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет — благодаря налоговым льготам он может повысить доходность инвестиций.

Клиентам, склонным к риску, можно выбрать активы из наиболее перспективных бумаг с потенциальной доходностью выше рынка. Чтобы почувствовать результат, лучше инвестировать на срок от полутора лет.

В этом случае речь, конечно, не идет о спекулятивных сделках.

По мнению аналитика, для вложений сегодня особенно интересны отрасли IT, финансов и потребительский сектор.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».