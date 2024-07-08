Коллекторы спешат приобрести надежные долги россиян у банков

Эксперты связывают рост продаж просроченных кредитов с общим ростом рынка кредитования. По данным ЦБ, с января по май 2024 года розничный кредитный портфель банков увеличился почти на 8% и составил 14,7 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Поэтому продажа долгов для кредиторов — это самый простой способ освободить резервы.