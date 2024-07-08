Коллекторы спешат приобрести надежные долги россиян у банков

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, объём реализованной просроченной задолженности составил 69,7 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Рост объёма закрытых сделок подтверждают и в НАПКА: рынок заинтересован в покупке новых лотов, и есть инвесторы, готовые финансировать расширение портфелей в рамках той или иной компании.
Столь значительный объём просроченной задолженности был реализован по максимальным ценам за последние годы. Стоимость досудебных банковских портфелей за отчётный период составила 15,4% от номинала, что на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. В предшествующие годы стоимость подобных долгов оценивалась в 9−14% от номинала.
Эксперты связывают рост продаж просроченных кредитов с общим ростом рынка кредитования. По данным ЦБ, с января по май 2024 года розничный кредитный портфель банков увеличился почти на 8% и составил 14,7 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Поэтому продажа долгов для кредиторов — это самый простой способ освободить резервы.
Высокие цены на рынке цессии отражают высокую конкуренцию за лоты среди покупателей. К продаже предлагается всё более «молодая» просрочка. При этом эксперты ожидают дальнейшего роста рынка цессии. Второе полугодие — традиционно более активное для этого сенмента, и объёмы продаж вырастут на 10−15% по сравнению с предыдущим годом, прогнозируют эксперты.
Во втором полугодии цены на просроченные долги могут скорректироваться. Из-за перенасыщения рынка продавцами и ухудшения портфелей на рынке банковского кредитования ставки могут снизиться. Однако значительного падения цен не ожидается, так как количество покупателей растет, а интерес инвесторов к коллекторскому сектору увеличивается. Взыскатели спешат приобрести относительно качественные долги с большими шансами возврата.
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Виктория Воропаева.