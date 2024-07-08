Исследование показало рост спроса в РФ на работающих с КНР специалистов на 76%

«В сфере транспорта и логистики нужны водители-экспедиторы для осуществления международных рейсов в Китай и другие страны, а также менеджеры и руководители по логистике и ВЭД. Возросший спрос на этих сотрудников связан с ростом объемов китайско-российской торговли. Стоит отметить, что зарплатные предложения для специалистов, связанных с Китаем, в среднем оказывались выше, чем в целом по рынку. В I полугодии текущего года таким соискателям предлагали в среднем 92 879 рублей в месяц, в то время как общероссийский показатель средних зарплатных предложений в этой отрасли составил 80 681 рубль в месяц», — цитируют в исследовании директора категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито работы» Артема Егоренкова.