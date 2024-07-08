Исследование показало рост спроса в РФ на работающих с КНР специалистов на 76%

«В I полугодии 2024 года число таких вакансий увеличилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего таких специалистов требуется в сфере транспорта и логистики — на нее приходится 30,9% вакансий от всех объявлений», — говорится в итогах опроса.
Кроме того, сфера транспорта и логистики стала лидером по приросту вакансий, подразумевающих работу с Китаем — за год спрос на таких сотрудников вырос в 4,4 раза. Аналитики выяснили, что в I полугодии этого года кандидаты на позицию специалиста, работающего с Китаем или знающего китайский язык, могли рассчитывать в среднем на 75 418 рублей в месяц за полный рабочий день.
«В сфере транспорта и логистики нужны водители-экспедиторы для осуществления международных рейсов в Китай и другие страны, а также менеджеры и руководители по логистике и ВЭД. Возросший спрос на этих сотрудников связан с ростом объемов китайско-российской торговли. Стоит отметить, что зарплатные предложения для специалистов, связанных с Китаем, в среднем оказывались выше, чем в целом по рынку. В I полугодии текущего года таким соискателям предлагали в среднем 92 879 рублей в месяц, в то время как общероссийский показатель средних зарплатных предложений в этой отрасли составил 80 681 рубль в месяц», — цитируют в исследовании директора категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито работы» Артема Егоренкова.
Рост спроса.
Отмечается, что необходимость в большем количестве специалистов, владеющих китайским языком, появилась на фоне возросшего объема торговли с Китаем. Более чем в два раза (+114%) за год возрос спрос на сотрудников образования и науки, обучающих китайскому, средние зарплатные предложения — 50 114 рублей в месяц.
Также значительный рост числа вакансий, в описании которых упоминается Китай, пришелся на сферу строительства (+89%) и автомобильного бизнеса (+86%). В строительстве новым сотрудникам, работающим с китайским оборудованием, в I полугодии 2024 года готовы были предложить в среднем 75 585 рублей.
При этом одни из самых высоких средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников у работодателей, связанных с Китаем, представлены в автомобильном бизнесе — 102 453 рубля в месяц. «Соискатели могут рассчитывать на такие зарплатные предложения в компаниях, которые занимаются поставками автомобилей и запчастей из Китая. Сейчас такие компании ищут широкий круг специалистов: менеджеров по продажам автомобилей, техников-перегонщиков, специалистов по закупкам транспорта, автоэлектриков и автослесарей, специалистов технической поддержки и других», — пояснили в исследовании.
Кроме того, на 67% больше стало вакансий для специалистов в визовые центры, оформляющих документы в Китай. В среднем соискателям на такие позиции работодатели готовы были предложить 65 106 рублей в месяц при полной занятости.