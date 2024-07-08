Главные события финансовых рынков 8 — 14 июля

В мире
В США выйдут данные по инфляции за июнь и данные по инфляционным ожиданиям потребителей на 1 и 5 лет.
Китай опубликует данные торгового баланса за июнь (в мае — +$82,62 млрд) и сведения по импорту и экспорту (в мае 1,8% и 7,6% соответственно).
В России
Самое ожидаемое событие — данные Росстата по инфляции. После резкого всплеска из-за роста тарифов ЖКХ будет реализован эффект отмены льготной ипотеки. Эти данные подскажут рынку, какое решение может принять Банк России по ставке.
В базовом сценарии рынок ждет роста годовой инфляции до 8,6%.
Нефть
9 июля выйдет отчет Американского института нефти по запасам нефти в США.
В пятницу, 12 июля, будет раскрыта информация по количеству буровых нефтяных вышек Baker Hughes. Прогноз котировок нефти Brent на неделю — 85−90 долларов США за баррель.
Валюта
Рынок адаптируется к новым условиям, однако трудности расчетов с заграницей остаются. Завершение налогового периода и сокращение продажи валюты Банком России привели к ослаблению рубля. На неделе мы ожидаем снижение волатильности с мягким ослаблением рубля: 87−89 ₽/USD, 11,8−12,2 ₽/CNY.
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