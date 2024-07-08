Дивидендный фактор может вернуть Индекс МосБиржи ниже 3000 пунктов

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли примерно на 0,5%, сумев выйти из внутридневного минуса в том числе благодаря коррекционному росту акций Газпрома. Рублевый индикатор завершил неделю чуть ниже сопротивления 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отделяет его от движения в район 3250 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС по ходу сессии отступил от поддержки 1105 пунктов с ближайшим сопротивлением 1130 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов вырос на 0,15%, достигнув 11,97 ₽ Выше отметки 11,90 ₽ (средняя полоса Боллинджера дневного графика), однако, можно говорить о сохранении рисков движения китайской валюты в район 12,50 ₽ (максимумы с первой половины июня и верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,13 ₽ и 95,57 ₽ соответственно, отразив укрепление европейской валюты по сравнению с предыдущим днем.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением на фоне ухудшения настроений за рубежом и, в частности, на сырьевых площадках, а также отсутствия веских внутренних драйверов для роста перед ожидаемым в конце июля повышением ключевой ставки ЦБ РФ. С дивидендными гэпами в понедельник откроются акции Инарктики, Газпром нефти и Совкомбанка. Сегодня же последний день с выплатами можно будет купить бумаги Татнефти, Роснефти, Евротранса и Мосэнерго. По ходу недели из основных дивидендных историй отсечки также пройдут по Сбербанку и Башнефти, что указывает на риски возвращения индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов. С доходностью выше средней всю неделю, однако, еще будут торговаться акции Сургутнефтегаза, Транснефти, МТС и Совкомфлота.
События дня:
- акции Татнефти, Роснефти, Мосэнерго, Евротранса, Группы Астра, Диасофта, Лензолота последний день торгуются с дивидендами
- премьер-министр Индии Моди посетит Россию
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