Дивидендный фактор может вернуть Индекс МосБиржи ниже 3000 пунктов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением на фоне ухудшения настроений за рубежом и, в частности, на сырьевых площадках, а также отсутствия веских внутренних драйверов для роста перед ожидаемым в конце июля повышением ключевой ставки ЦБ РФ. С дивидендными гэпами в понедельник откроются акции Инарктики, Газпром нефти и Совкомбанка. Сегодня же последний день с выплатами можно будет купить бумаги Татнефти, Роснефти, Евротранса и Мосэнерго. По ходу недели из основных дивидендных историй отсечки также пройдут по Сбербанку и Башнефти, что указывает на риски возвращения индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов. С доходностью выше средней всю неделю, однако, еще будут торговаться акции Сургутнефтегаза, Транснефти, МТС и Совкомфлота.