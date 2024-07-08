Акции «ВсеИнструменты.ру» обновили минимум после IPO

Сделка прошла по схеме cash-out, то есть деньги привлекла не сама компания, а ее владелец. Головная структура, бенефициарами которой являются основатели «ВсеИнструменты.ру», предложила инвесторам около 12% от уставного капитала компании. По результатам листинга она сохранила за собой контролирующую долю. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 12% от акционерного капитала компании. Бумаги торгуются под тикером VSEH и включены в первый котировальный список Мосбиржи.