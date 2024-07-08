Акции «ВсеИнструменты.ру» обновили минимум после IPO

Акции компании «ВсеИнструменты.ру» (VSEH) в понедельник, 8 июля, снизились на 4,48%, до ₽190,1. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 14:11 мск. Таким образом, котировки ретейлера обновили минимум первого дня торгов после IPO.
Тогда на минимуме котировки падали до ₽191,5 (-4,25% к цене IPO). Однако по итогам дня акции отыграли большую часть снижения, завершив торги на отметке ₽199 (-0,5%).
В пятницу, 5 июля, онлайн-ретейлер «ВсеИнструменты.ру» провел первичное размещение акций по нижней границе ранее объявленного диапазона ₽200−210 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в ₽100 млрд. Тогда Reuters со ссылкой на источник сообщил, что объем привлеченных средств составил около ₽12 млрд.
Сделка прошла по схеме cash-out, то есть деньги привлекла не сама компания, а ее владелец. Головная структура, бенефициарами которой являются основатели «ВсеИнструменты.ру», предложила инвесторам около 12% от уставного капитала компании. По результатам листинга она сохранила за собой контролирующую долю. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 12% от акционерного капитала компании. Бумаги торгуются под тикером VSEH и включены в первый котировальный список Мосбиржи.
Это первый случай, когда итоговая цена размещения была снижена до минимума установленного диапазона, несмотря на переподписки по верхней границе, обратили внимание аналитики ПСБ (в пять — семь раз, по данным Invest Heroes). Менеджмент компании объяснил такое решение намерением «обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории».
По мнению руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Александра Абрамяна, «ВсеИнструменты.ру» тем самым хочет заработать реноме дружелюбной компании, с которой инвесторы могут зарабатывать деньги. «Похоже, что это не история “обкэшиться любой ценой — а дальше хоть трава не расти”, — пишет эксперт.
Между тем взгляды экспертов на дальнейшие перспективы акций компании расходятся. У «Солид Брокер» целевая цена по бумагам ретейлера «ВсеИнструменты.ру» составляет ₽283 на горизонте 12 месяцев. Согласно мнению аналитиков брокера «Кит Финанс», бумаги компании имеют потенциал роста до ₽398 за акцию.
В Промсвязьбанке считают, что компания излишне переоценивается рынком, и видят справедливую цену акций на уровне ₽165−180.
Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») — крупнейший онлайн-ретейлер на российском рынке в сегменте товаров для дома, стройки, ремонта и дачи (DIY — do it yourself, или «сделай сам»). Компания была создана в 2006 году. Она управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. пунктов выдачи заказов в каждом четвертом городе России.
В 2023 году выручка компании увеличилась на 54% по сравнению с предыдущим годом и достигла ₽132,8 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 7,6%. Чистая прибыль за 2023 год выросла на 49% и составила ₽3,8 млрд. По данным компании, в 2023 году B2B-сегмент обеспечил ей 63% продаж. В 2023 году ассортимент товаров онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом и превысил 1,5 млн SKU (товарных позиций). Компания считает, что расширение ассортимента позволяет удовлетворять растущие потребности рынка.