Акции «ВсеИнструменты.ру» обновили минимум после IPO

Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») — крупнейший онлайн-ретейлер на российском рынке в сегменте товаров для дома, стройки, ремонта и дачи (DIY — do it yourself, или «сделай сам»). Компания была создана в 2006 году. Она управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. пунктов выдачи заказов в каждом четвертом городе России.