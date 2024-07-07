Юаневый движ. Аналитик раскрыла, что будет с курсом рубля на новой неделе

Курс юаня завершает первую неделю июля около отметки 12 рублей, увеличившись по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы на 2,3%. Что будет дальше на валютном рынке РФ — Финансы Mail.ru спросили у Натальи Ващелюк, старшего аналитика УК Первая.