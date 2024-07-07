Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юаневый движ. Аналитик раскрыла, что будет с курсом рубля на новой неделе

Курс юаня завершает первую неделю июля около отметки 12 рублей, увеличившись по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы на 2,3%. Что будет дальше на валютном рынке РФ — Финансы Mail.ru спросили у Натальи Ващелюк, старшего аналитика УК Первая.

Источник: РИА "Новости"

Ослаблению рубля на неделе с 1 по 7 июля способствовало завершение налогового периода, а также уменьшение объема продажи иностранной валюты Минфином и Банком России.

В среднесрочной перспективе рубль продолжит искать баланс между влиянием фундаментальных факторов, считает эксперт.

«С одной стороны, позиции национальной валюты поддерживают относительно высокие цены на нефть, жесткая денежно-кредитная политика, обязательная продажа части валютной выручки экспортерами», — отмечает Наталья Ващелюк.

С другой стороны, по мере адаптации бизнеса к новым условиям осуществления трансграничных расчетов и восстановления импорта ослабление рубля должно стать более выраженным. В течение ближайшей недели волатильность на валютном рынке останется повышенной.

Курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 86−90 рублей, курс юаня — в диапазоне 11.8−12.3 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».