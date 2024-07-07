Юаневый движ. Аналитик раскрыла, что будет с курсом рубля на новой неделе

Ослаблению рубля на неделе с 1 по 7 июля способствовало завершение налогового периода, а также уменьшение объема продажи иностранной валюты Минфином и Банком России.
В среднесрочной перспективе рубль продолжит искать баланс между влиянием фундаментальных факторов, считает эксперт.
«С одной стороны, позиции национальной валюты поддерживают относительно высокие цены на нефть, жесткая денежно-кредитная политика, обязательная продажа части валютной выручки экспортерами», — отмечает Наталья Ващелюк.
С другой стороны, по мере адаптации бизнеса к новым условиям осуществления трансграничных расчетов и восстановления импорта ослабление рубля должно стать более выраженным. В течение ближайшей недели волатильность на валютном рынке останется повышенной.
Курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 86−90 рублей, курс юаня — в диапазоне 11.8−12.3 рубля.
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