Невидимая нефть: разведка углеводородов в мире переживает кризис

Снижение прироста запасов совпало со значительным ростом стоимости геологоразведки. Для нефти этот показатель скакнул сразу с $3,3 до $8,5 за баррель. Это очень много, учитывая, что геологоразведка — лишь небольшая часть общей себестоимости. К слову, двукратный прирост себестоимости разведки есть и в газовой индустрии. Пока неясно, в какой мере это связано с общими инфляционными процессами в мире, а в какой — с фундаментальной сложностью поиска нефти. С учетом того, что некоторые наиболее крупные месторождения были найдены на шельфе или даже на дне глубоководных морей, второй вариант имеет место. Справедливости ради, решающий вклад в общую себестоимость геологоразведка новых месторождений внесет только тогда, когда они станут основным источником нефти, а это произойдет еще не скоро.