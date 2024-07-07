Моди и Путин обсудят использование карт RuPay в России и «Мир» в Индии

О том, что Индия и Россия рассматривают вопрос об использовании RuPay в России и «Мира» в Индии сообщалось еще два года назад, через несколько месяцев после начала вооруженного конфликта на территории Украины и усилившегося в связи с этим санкционного давления на Москву. Однако с тех пор никаких конкретных шагов так и не было предпринято.