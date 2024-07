Моди и Путин обсудят использование карт RuPay в России и «Мир» в Индии

Собеседники издания потвердели, что ключевой темой дискуссии станет разработка механизмов двусторонних платежей между странами, о чем ранее сообщало индийское же издание The New Indian Express. Настройка простого и быстрого перевода средств между Индией и Россией особенно актуальна после того, как Россия оказалась отрезана от системы глобальных расчетов через SWIFT, а также на фоне «беспрецедентного роста двусторонней торговли», отмечает ET.