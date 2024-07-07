Моди и Путин обсудят использование карт RuPay в России и «Мир» в Индии

Собеседники издания потвердели, что ключевой темой дискуссии станет разработка механизмов двусторонних платежей между странами, о чем ранее сообщало индийское же издание The New Indian Express. Настройка простого и быстрого перевода средств между Индией и Россией особенно актуальна после того, как Россия оказалась отрезана от системы глобальных расчетов через SWIFT, а также на фоне «беспрецедентного роста двусторонней торговли», отмечает ET.
Издание пишет, что хотя 60% платежей в рамках торгового оборота между Индией и Россией осуществляется в национальных валютах, в отсутствие возможности использования SWIFT ощущается необходимость в быстрых платежах между государствами. В связи с этим, как ожидается, Моди и Путин сосредоточатся на обсуждении создания такого специального механизма проведения платежей.
Также в планах добиться увеличения экспорта из Индии в Россию сельскохозяйственных и промышленных товаров, фармацевтической продукции и услуг. Как отмечает ET, отрасли, связанные с электроникой, продукция которых пользуется спросом в России, находятся под пристальным вниманием западных государств.
О том, что Индия и Россия рассматривают вопрос об использовании RuPay в России и «Мира» в Индии сообщалось еще два года назад, через несколько месяцев после начала вооруженного конфликта на территории Украины и усилившегося в связи с этим санкционного давления на Москву. Однако с тех пор никаких конкретных шагов так и не было предпринято.