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Моди и Путин обсудят использование карт RuPay в России и «Мир» в Индии

Одной из тем обсуждения на встрече между премьер-министром Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 9 июля, станет запуск использования платежных карт индийской системы RuPay в России и российской «Мир» в Индии, рассказали The Economic Times (ET) его источники.

Источник: РИА "Новости"

Собеседники издания потвердели, что ключевой темой дискуссии станет разработка механизмов двусторонних платежей между странами, о чем ранее сообщало индийское же издание The New Indian Express. Настройка простого и быстрого перевода средств между Индией и Россией особенно актуальна после того, как Россия оказалась отрезана от системы глобальных расчетов через SWIFT, а также на фоне «беспрецедентного роста двусторонней торговли», отмечает ET.

Издание пишет, что хотя 60% платежей в рамках торгового оборота между Индией и Россией осуществляется в национальных валютах, в отсутствие возможности использования SWIFT ощущается необходимость в быстрых платежах между государствами. В связи с этим, как ожидается, Моди и Путин сосредоточатся на обсуждении создания такого специального механизма проведения платежей.

Объем торговли между Россией и Индий в прошлом финансовом году (закончился в марте) вырос на 33%, до $65,7 млрд. Москва и Нью-Дели хотят добиться прогресса в разработке двустороннего договора о поощрении и защите капиталовложений, а также создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Также в планах добиться увеличения экспорта из Индии в Россию сельскохозяйственных и промышленных товаров, фармацевтической продукции и услуг. Как отмечает ET, отрасли, связанные с электроникой, продукция которых пользуется спросом в России, находятся под пристальным вниманием западных государств.

О том, что Индия и Россия рассматривают вопрос об использовании RuPay в России и «Мира» в Индии сообщалось еще два года назад, через несколько месяцев после начала вооруженного конфликта на территории Украины и усилившегося в связи с этим санкционного давления на Москву. Однако с тех пор никаких конкретных шагов так и не было предпринято.