Как получить кешбэк за путевки в детский лагерь этим летом

Санкт-Петербург в этом году поддерживает отдых детей не только льготных категорий, но и детей работающих граждан и детей детских спортивных и творческих коллективов. В городе поддержка проводится не компенсацией после оплаты путевки, а выдачей сертификатов номиналом 23 776 рублей. Действие сертификата — 30 дней и использовать их можно только в детских оздоровительных лагерях, которые их принимают. Получить сертификат можно через МФЦ или ЦОО Молодежный.