Как получить кешбэк за путевки в детский лагерь этим летом

В период пандемии многие привыкли пользоваться кешбэком на организацию отдыха, который предоставлялся пользователям карты МИР.
У этой программы было две задачи — популяризировать новую платежную систему и поддержать отечественную туристическую отрасль.
Возврат денег предоставлялся всем без привязки к уровню дохода и другим жизненным ситуациям — особенно пользовался успехом кешбэк на летний детский отдых.
Многие ожидали продолжения программы, однако в 2024-м ее не будет.
«Вместе с тем, получить государственную поддержку в организации детского отдыха реально, однако каждый регион самостоятельно принимает решение кому, с помощью каких инструментов и в каком объеме оказать эту поддержку», — подчеркивает экономист.
Традиционно эта схема работала и в периоды действия детского кешбэка — содействие в организации детского отдыха оказывается социально-незащищенным слоям населения.
Перечень категорий населения, которые могут воспользоваться господдержкой при организации детского отдыха есть на сайтах региональных органов власти. Там же есть и список детских оздоровительных лагерей, куда можно отправить ребенка, рассказывает Галина Сорокина.
Чаще всего для получения льготных путевок используется сервис Госуслуг.
Однако многие регионы оказывают адресную поддержку не только льготным категориям граждан, но и другим гражданам.
Например, в Липецкой области родители, работающие в организациях и у индивидуальных предпринимателей, имеющих юридический и фактический адрес в пределах региона, могут рассчитывать на компенсацию путевки в детский лагерь в размере 18 555 рублей.
Возмещение происходит только при отдыхе в детских оздоровительных лагерях, находящихся на территории области. Условия размещены на сайте Центра развития детского отдыха.
Санкт-Петербург в этом году поддерживает отдых детей не только льготных категорий, но и детей работающих граждан и детей детских спортивных и творческих коллективов. В городе поддержка проводится не компенсацией после оплаты путевки, а выдачей сертификатов номиналом 23 776 рублей. Действие сертификата — 30 дней и использовать их можно только в детских оздоровительных лагерях, которые их принимают. Получить сертификат можно через МФЦ или ЦОО Молодежный.
Помимо государственной помощи, многие крупные предприятия и профсоюзы содействуют своим работникам в организации детского отдыха. Правда, компенсации могут быть разного порядка — в среднем от 5 тысяч рублей за путевку до полного покрытия отдыха.
По итогам изучения региональных сайтов, занимающихся организацией детского отдыха, можно констатировать следующее: поддержка семей с детьми в зависимости от региона очень различается.
Организация детского отдыха льготных категорий чаще всего происходит на региональных электронных площадках госуслуг.
Информацию по организации детского отдыха других категорий лучше искать не только на электронных порталах региональных правительств, но и на порталах департаментов образования и социальной сферы, заключила Сорокина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева