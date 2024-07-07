Глава «Росатома» рассказал об угрозе расчетам по АЭС «Аккую» из-за санкций

«Конечно мешают. Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего “прилетает”… Но собаки лают — караван идет», — сказал Алексей Лихачев в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.