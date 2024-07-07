Глава «Росатома» рассказал об угрозе расчетам по АЭС «Аккую» из-за санкций

«Конечно мешают. Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего “прилетает”… Но собаки лают — караван идет», — сказал Алексей Лихачев в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
3 июля Алексей Лихачев говорил, что развитие проекта АЭС идет по плану, но с некоторыми проблемами, которые создают третьи страны. При этом строительство станции и внедрение ее в энергосистему все еще планируется завершить в 2025 году.
«Росатом» ведет строительство АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. «Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции и будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1,2 тыс. МВт каждый. Разрешение на ввод в эксплуатацию первого энергоблока было получено в декабре 2023 года. Стоимость проекта составляет около $22 млрд.