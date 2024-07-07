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Глава «Росатома» рассказал об угрозе расчетам по АЭС «Аккую» из-за санкций

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что санкции мешают развитию проекта строительства турецкой АЭС «Аккую». По его словам, «под ударом» находится система взаиморасчетов. Ранее Лихачев заявлял, что третьи страны ограничивают поставки и нарушают логистику, но проект, несмотря на это, развивается по намеченному плану.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно мешают. Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего “прилетает”… Но собаки лают — караван идет», — сказал Алексей Лихачев в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

3 июля Алексей Лихачев говорил, что развитие проекта АЭС идет по плану, но с некоторыми проблемами, которые создают третьи страны. При этом строительство станции и внедрение ее в энергосистему все еще планируется завершить в 2025 году.

«Росатом» ведет строительство АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. «Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции и будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1,2 тыс. МВт каждый. Разрешение на ввод в эксплуатацию первого энергоблока было получено в декабре 2023 года. Стоимость проекта составляет около $22 млрд.