Торговая недвижимость пытается развиваться за счет небольших объектов

За январь—июнь 2024 года в России было сдано 126 тыс. кв. м торговой недвижимости, рост год к году в 2,3 раза, посчитали в консалтинговой компании «Магазин магазинов». На долю Москвы пришлось 47% площадей, или 59 тыс. кв. м, что в 2,2 раза больше год к году. В CORE.XP и Nikoliers, также работающих на рынке коммерческой недвижимости, тоже зафиксировали увеличение ввода в Москве более чем вдвое. В то время как за этот период в Санкт-Петербурге не было открыто ни одного объекта. По прогнозам консультантов, по итогам этого года по всей стране будет сдано в общей сложности 430 тыс. кв. м торговой недвижимости, что на 70,4% больше, чем годом ранее.