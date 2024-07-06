Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 18% годовых

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко: «Если в конце июля ЦБ повысит ключевую ставку, можно ожидать, что ставки по накопительным счетам немного повысятся. Однако это будет зависеть от шага повышения — если регулятор повысит ставку не более чем на 100 б.п., то скорее всего системного роста ставок по накопительным счетам не будет. В целом же на период три-шесть месяцев можно ожидать сохранения ставок по накопительным счетам вблизи текущих значений и не ждать каких-то резких колебаний».