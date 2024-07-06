Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 18% годовых

В этом тексте:
- Что будет с ключевой ставкой
- Сберегательная стратегия россиян.
- Средние ставки по сберегательным продуктам.
- Доходность фондов денежного рынка.
- Где хранить сбережения: срочный вклад или накопительный счет.
- Начисление процентов: какой вариант выгоднее.
- Топ-10 ставок по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток.
- Что будет со ставками по накопительным счетам.
Что будет с ключевой ставкой
На заседании совета директоров 7 июня Банк России взял паузу в четвертый раз и принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых с сигналом на возможное повышение показателя в июле, поскольку «для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле».
На заседании в июле будет рассматриваться вопрос повышения ключевой ставки, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина 4 июля, выступая в рамках Финансового конгресса Банка России. «Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг повышения ставки, но мы к этому времени должны будем получить больше данных по многим показателям, в том числе по инфляции и по инфляционным ожиданиям. И с набором всех этих показателей будем принимать решение», — заявила Набиуллина.
О возможном повышении ключевой ставки в июле также говорил зампред Банка России Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24».
«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил Заботкин.
Инфляция за неделю с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, или 9,22% год к году, по данным Росстата.
Оценка инфляции, которую россияне ожидают через год, в июне выросла до 11,9% (+0,2 п.п. по сравнению с месяцем ранее), приводит данные опроса ООО «инФОМ» Банк России.
Сберегательная стратегия россиян
Большинство россиян считают, что сбережения лучше хранить в рублях. Такие данные опроса приводит исследовательский центр портала SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
По данным отчета, держать в рублях все сбережения или их часть считают допустимым 58% россиян, у доллара и евро в два раза меньше поклонников (30% и 24% соответственно). «В прошлом году у доллара было 37% сторонников, у евро — 30%. Сейчас же, после введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов этими валютами на Московской бирже, доверие россиян к доллару и евро в очередной раз снизилось», — поясняют авторы опроса.
Почти треть опрошенных (27%) россиян считают возможным хранить в китайских юанях все сбережения или их часть, добавили в аналитическом центре компании.
По данным Банка России, в мае продолжился активный приток средств населения в банки в условиях привлекательных ставок по вкладам — на ₽1,3 трлн, или рост на 2,6% по сравнению с 2,1% в апреле. Основной рост пришелся на рублевые остатки (+₽1,246 трлн, +2,8%), средства в валюте практически не изменились (+₽16 млрд в рублевом эквиваленте, +0,4%). Всего объем остатков физлиц в банках почти приблизился к ₽50 трлн и составил ₽49,2 трлн.
Рублевые средства выросли как на текущих счетах (+₽658 млрд, +4,6%), так и на срочных вкладах (+₽588 млрд, +2,0%, из которых, по оценкам ЦБ, свыше ₽200 млрд приходится на месячную доходность по вкладам).
Регулятор отмечает, что «рост ставок в мае, вероятно, вызван ожиданием усиления конкуренции после отмены комиссии за перевод средств вкладчиков между своими счетами (me2me) в пределах ₽30 млн в месяц».
Политика регулятора и санкции, сдерживающие импорт, укрепляют курс национальной валюты, оказывают влияние на спрос и повышают привлекательность рубля как средства сбережений. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью телеканалу «Россия 24».
Средние ставки по сберегательным продуктам
Срочные вклады
Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде июня выросла на 0,09 п.п., до 16,09% годовых, впервые с лета 2023 года превысив ключевую ставку — во второй декаде июля 2023 года ставка по депозитам была 7,83% при ключевой ставке 7,5%.
Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, на 5 июля 2024 года средняя ставка по вкладам от ₽100 тыс. сроком на три месяца составляет 15,43% годовых (+0,06 п.п. по сравнению с 20 июня), максимальное значение — 18,1%.
Средняя доходность депозитов на 5 июля в топ-10 банков, по данным онлайн-платформы «Финуслуги», сроком на три месяца — 15,74% годовых (+0,92 п.п. по сравнению с 20 июня), максимальное значение — 17%.
Накопительные счета
По данным онлайн-платформы «Финуслуги», индекс, который отражает среднюю доходность накопительных счетов в топ-10 банков, на 5 июля составляет 7,39% (+0,31 п.п. по сравнению с 30 мая), максимальная ставка — 10,5%. С учетом надбавок, которые банки предлагают за выполнение различных условий, средняя ставка по счетам равна 15,28%, максимальное значение — 19%.
Базовые ставки по накопительным счетам практически не изменились, сообщают аналитики платформы. По их оценке, средние максимальные ставки, с учетом предложений для новых клиентов, примерно на 0,5 п.п. ниже индекса вкладов на три месяца в топ-10.
Для расчета средней ставки по накопительным счетам с плавающей ставкой учитывается базовая ставка для действующих клиентов (без надбавок для льготных категорий клиентов и промоакций).
Доходность фондов денежного рынка
По данным InvestFunds, в июне рублевые биржевые фонды денежного рынка показали доходность 10,8−14,4% годовых до вычета комиссий. С начала года, январе-июне, инвесторы в эти инструменты смогли заработать 15,7−15,9% годовых до вычета комиссий, которые в этих фондах составляют 0,19−0,60% годовых.
Фонды денежного рынка используют как более ликвидную альтернативу срочным вкладам, позволяющую изымать деньги без потери процентов. Но в отличие от накопительных счетов и вкладов они не застрахованы государством и не гарантируют прибыли. Помимо комиссии управляющей компании при продаже паев может взиматься и брокерская комиссия, а на вывод денежных средств потребуется не менее двух торговых дней.
Фонды денежного рынка обеспечивают инвестору более высокую доходность (на уровне ключевой ставки), чем по накопительному счету, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Однако оперативность управления денежными средствами будет ниже — для продажи ПИФа и перевода средств на банковский счет инвестору может потребоваться несколько дней», — пояснил эксперт.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко уверен, что преимущество накопительных счетов по сравнению с фондами денежного рынка — это отсутствие дополнительных расходов в виде комиссий.
Где хранить сбережения: срочный вклад или накопительный счет
Выбирать сберегательные продукты следует исходя из личных финансовых целей, советуют в ВТБ. Базой может стать сочетание вклада и накопительного счета. «Средства, которые могут оперативно потребоваться, целесообразно разместить на накопительном счете», — добавили в пресс-службе банка.
Классические накопительные счета имеют неоспоримое преимущество в части гибкости расходных операций и пополнения, считает Грицкевич. На рынке ставки по ним обычно ниже, чем по вкладам, дополняет он. «Однако сейчас большое разнообразие накопительных счетов с разными условиями, в том числе с повышенными ставками для новых клиентов или транзакционные надбавки к ставке за покупки по картам», — пояснил эксперт.
В МКБ считают, что сейчас выгодно хранить средства на срочных вкладах. «По ним, как правило, банки дают высокую фиксированную процентную ставку на весь срок договора. Сегодня доходность по вкладам на рынке достигает 18%—19%, в зависимости от срока размещения», — объясняет заместитель председателя правления банка Максим Лукьянович.
По мнению эксперта, многие вкладчики могут на горизонте от года до трех зафиксировать сегодняшнюю высокую ставку, которая, вероятно, через год-два будет недоступна. «Также разумно часть денег положить на накопительный счет, чтобы свободно снимать и пополнять денежные средства без потери процентов», — советует он.
Максимальные ставки — если сравнивать продукты в рамках одного банка, —кредитные организации сейчас предлагают по срочным вкладам, говорит Юрий Кравченко.
«Однако по накопительным счетам процентная ставка не фиксирована и меняется вместе с рыночными. Если ЦБ повысит ключевую ставку, ставки по уже открытым накопительным счетам тоже могут вырасти», — добавил он.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что наиболее успешной стратегией на текущий период может быть периодическое использование накопительных счетов, поскольку пик по ставке ЦБ, скорее всего, еще не пройден, и регулятор может продолжить ужесточение политики.
Начисление процентов: какой вариант выгоднее
На ежедневный остаток
Накопительные счета с начислением на ежедневный остаток чаще всего более выгодны для тех, кто предпочитает гибкость и регулярное использование своих средств, считает Лукьянович. «Проценты начисляются каждый день, что позволяет максимально использовать возможности сложного процента», — пояснил он.
Анна Землянова говорит, что начисление процентов на ежедневный остаток может быть более выгодным вариантом, чем на минимальный ежемесячный остаток. «Если клиент снимал денежные средства со счета в течение месяца, то во втором случае процент будет начисляться на меньший остаток», — добавила аналитик.
На минимальный ежемесячный остаток
Ставки по таким счетам могут быть чуть ниже по сравнению со ставками, где проценты начисляются на минимальный ежедневный остаток, говорит Лукьянович. По его словам, последний вариант чаще всего подходит людям с более стабильными финансовыми потоками, где сумма остатков меняется не так часто.
Как правило, по счету с начислением процентов на минимальный остаток ставка будет выше, чем по счету с начислением не ежедневный остаток, объясняет разницу Юрий Кравченко. «Однако первый вариант несет больше ограничений для владельца счета. Например, если в конце отчетного месяца, клиенту срочно потребуются деньги, и он снимет большую часть средств, то проценты за весь месяц будут начислены только на ту сумму, которая останется на счете после снятия», — уточнил эксперт.
Топ-10 ставок по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток
«РБК Инвестиции “изучили предложения банков и составили топ-10 предложений с высокими ставками по накопительным счетам с начислением на ежедневный остаток и ежемесячной выплатой процентного дохода. В ренкинг не включены накопительные счета с дополнительными условиями по тратам или требованиями подключить пакет услуг (по состоянию на 5 июля 2024 года).
Указанные в обзоре условия по накопительным счетам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия накопительного счета.
1. Абсолют Банк
Счет: «Накопительный счет Плюс».
Ставка: 18% годовых предоставляется в первый и второй расчетный период; затем базовая — 16% годовых. Проценты не начисляются на сумму менее ₽500.
Надбавка +2 п.п. предусмотрена для клиентов — физических лиц, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия банковского счета «Накопительный счет Плюс» одновременно отсутствовали действующие и/или прекратившие действие договоры срочных банковских вкладов, отсутствуют действующие договоры «Накопительный счет», «Накопительный счет Плюс».
2. ВТБ
Счет: «Накопительный ВТБ-Счет».
Ставка: 18% годовых в первые три месяца; начиная с четвертого месяца базовая ставка — 7% годовых. Минимальная сумма для размещения на счете — ₽1 тыс., максимальная — зависит от пакета услуг, который оформлен у клиента.
Предложение действует для клиентов, у которых ранее не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял не более ₽1 тыс.
3. МТС Банк
Счет: «Накопительный МТС Счет».
Ставка: 17% годовых в первые два месяца на первый счет в банке; начиная с третьего месяца — 5% годовых. Максимальная ставка действует на сумму до ₽2 млн.
Приветственная ставка применяется на первый «МТС Счет», открытый клиентом в банке, если не было вкладов в предыдущие 90 дней и нет других накопительных счетов.
4. Яндекс Банк
Счет: «Сейв».
Ставка: 16,5% годовых в первые три месяца (92 дня) после открытия первого счета, затем базовая — 11%.
Максимальная совокупная сумма на всех счетах — не более ₽10 млн.
5. Газпромбанк
Счет: «Ежедневный процент».
Ставка: 16,5% годовых для новых клиентов в первые два месяца при открытии счета в мобильном приложении или интернет-банке; начиная с третьего месяца базовая ставка — 9,5% годовых. Повышенная ставка применяется к сумме не более ₽1,5 млн.
Предложение действительно для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета в Газпромбанке на сумму от ₽100 и нет счетов с приветственной надбавкой.
Счет: «ТКБ. Свободные средства».
Ставка: 16% годовых на сумму остатка до ₽100 тыс. и 14,5% годовых — от ₽100 тыс. до ₽10 млн.
Если в результате пополнения или снятия денежных средств остаток переходит в другой диапазон сумм, то процентная ставка на остаток устанавливается отдельно по каждому диапазону. Один клиент может открыть не более одного счета.
7. Локо-Банк
Счет: «Накопительный счет».
Ставка: 16% годовых для первого счета первые два месяца; начиная с третьего — 14% годовых.
Повышенная ставка действует только для клиентов, которые в течение предыдущих 60 календарных дней до даты открытия счета не имели накопительных счетов в Локо-Банке.
Счет: «Комфортный NEW».
Ставка: 15,5% годовых в первые два месяца для новых клиентов; начиная с третьего месяца базовая ставка — 14,5% годовых. Максимальная сумма на счете не ограничена.
Новые клиенты — физлица, у которых в течение 90 календарных дней, предшествовавших дате открытия счета, отсутствовали открытые в банке срочные вклады, а также банковские счета в рублях либо совокупный остаток по всем действовавшим в указанном периоде договорам был менее ₽3 тыс.
9. Банк «Дом.РФ»
Счет: «Накопительный счет».
Ставка: 15,2% годовых в первые три месяца, далее — 6% годовых. Максимальная сумма на счете не ограничена.
Предложение действительно для всех клиентов. Одному клиенту может быть открыто неограниченное количество счетов, то есть по истечении первых трех месяцев действия счета с повышенной ставкой можно его закрыть, затем открыть новый и снова получать в течение трех месяцев повышенную ставку.
10. Банк «Ренессанс Кредит»
Счет: «РенКопилка».
Ставка: 14% годовых первые три месяца; начиная с четвертого месяца базовая ставка — 10% годовых.
Приветственная ставка действует для клиентов, у которых за последние три месяца до открытия нового счета отсутствовали накопительные счета или есть действующий с ежедневным остатком не более ₽1 тыс. Повышенная ставка может быть применена только к одному действующему счету.
Что будет со ставками по накопительным счетам
Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Максим Лукьянович: «Прогнозирование будущих ставок зависит от общей экономической ситуации и политики Банка России — ставки будут расти вслед за ключевой ставкой, и наоборот. На данный момент мы видим тенденцию к удержанию высокой ключевой ставки, как минимум, до конца года. В 2025 году ожидаем снижение ставок».
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич: «Для открытия нового вклада или счета целесообразно дождаться заседания ЦБ 26 июля, на котором регулятор может повысить ставку (ожидаем +200 б.п. — до 18%)».
Пресс-служба ВТБ: «Возможность дальнейшего повышения ставок по сберегательным продуктам банки будут рассматривать, исходя из конъюнктуры рынка и потребности в ликвидности. Ключевая ставка — основной индикатор, на который ориентируются кредитные организации по стоимости кратко- и среднесрочного привлечения. Если рост основного индикатора стоимости денег на российском рынке составит 2 п.п. и более, то не исключен рост ставок еще на 0,5−1,0 п.п.».
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко: «Если в конце июля ЦБ повысит ключевую ставку, можно ожидать, что ставки по накопительным счетам немного повысятся. Однако это будет зависеть от шага повышения — если регулятор повысит ставку не более чем на 100 б.п., то скорее всего системного роста ставок по накопительным счетам не будет. В целом же на период три-шесть месяцев можно ожидать сохранения ставок по накопительным счетам вблизи текущих значений и не ждать каких-то резких колебаний».
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова: «Мы ожидаем, что Банк России продолжит ужесточать свою политику в ответ на усиление проинфляционных рисков, поэтому ставки по накопительным счетам могут еще вырасти».