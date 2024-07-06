Россия и Иран завершили интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab

«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы “Мир” к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — сказал Фарзин по возвращении из Санкт-Петербурга, где он провел переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Его слова приводит агентство IRNA.
При этом, владельцы карт Shetab смогут снимать с них рубли в российских банкоматах с 22 августа 2024 года. В будущем граждане РФ смогут расплачиваться российскими картами в Иране.
Соглашение о ликвидности нацвалют
Россия и Иран подписали соглашение о ликвидности национальных валют в целях облегчения двусторонней торговли, сообщил Фарзин.
«По итогам двусторонней встречи с главой Центрального банка России было подписано соглашение о ликвидности национальных валют для [облегчения] торговых обменов», — сказал он.