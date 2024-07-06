Россия и Иран завершили интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab

«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы “Мир” к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — сказал Фарзин по возвращении из Санкт-Петербурга, где он провел переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Его слова приводит агентство IRNA.