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Россия и Иран завершили интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab

ДУБАЙ, 6 июля. /ТАСС/. Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab. Об этом сообщил председатель Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

Источник: Reuters

«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы “Мир” к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — сказал Фарзин по возвращении из Санкт-Петербурга, где он провел переговоры с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Его слова приводит агентство IRNA.

При этом, владельцы карт Shetab смогут снимать с них рубли в российских банкоматах с 22 августа 2024 года. В будущем граждане РФ смогут расплачиваться российскими картами в Иране.

Соглашение о ликвидности нацвалют

Россия и Иран подписали соглашение о ликвидности национальных валют в целях облегчения двусторонней торговли, сообщил Фарзин.

«По итогам двусторонней встречи с главой Центрального банка России было подписано соглашение о ликвидности национальных валют для [облегчения] торговых обменов», — сказал он.