«Газпром» сообщил о рекордной поставке газа российским потребителям в июле

«Газпром» обеспечивает россиян рекордными для июля объемами газа. С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет", — сказано в сообщении.
В частности, новый исторический рекорд поставок для месяца в 688,8 млн куб. м зафиксирован 4 июля.
«Газпром» обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища, отметили в компании.
Ранее сообщалось, что «Газпром» в июне поставлял рекордные объемы газа на российский рынок, несколько раз обновив исторический максимум для месяца. Новый исторический рекорд поставок в 691 млн куб. м газа был достигнут 19 июня.
Кроме того, «Газпром» в мае на фоне похолодания в России также поставлял потребителям рекордные объемы газа, сравнимые с показателями зимнего периода.