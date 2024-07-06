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«Газпром» сообщил о рекордной поставке газа российским потребителям в июле

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. «Газпром» с начала июля поставляет рекордные объемы газа российским потребителям, говорится в сообщении холдинга.

Источник: РИА "Новости"

«Газпром» обеспечивает россиян рекордными для июля объемами газа. С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет", — сказано в сообщении.

В частности, новый исторический рекорд поставок для месяца в 688,8 млн куб. м зафиксирован 4 июля.

«Газпром» обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в июне поставлял рекордные объемы газа на российский рынок, несколько раз обновив исторический максимум для месяца. Новый исторический рекорд поставок в 691 млн куб. м газа был достигнут 19 июня.

Кроме того, «Газпром» в мае на фоне похолодания в России также поставлял потребителям рекордные объемы газа, сравнимые с показателями зимнего периода.