В РФ начинается закрытие июльских дивидендных реестров

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,1% и 2,3% соответственно, продолжив наметившееся днем ранее нисходящее движение. Рублевый индикатор теперь стремится к поддержке 3110 пунктов, а преодоление среднесрочной поддержки 3025 пунктов может предвещать достижение новых многонедельных минимумов, несмотря на дивидендный сезон. Долларовый РТС остановил снижение у отметки 1120 пунктов, пробой которой может заставить его протестировать 1100 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 0,7%, достигнув 11,99 ₽ и пробив краткосрочное сопротивление 11,95 ₽ с рисками развития движения в район 12,50 ₽ (максимумы с первой половины июня). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,12 ₽ и 94,98 ₽ соответственно, чуть выше уровней предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться после значительного падения накануне, обеспеченного заявлениями представителей ЦБ РФ о перспективе повышения ключевой ставки на июльском заседании. Жесткая денежно-кредитная политика в среднесрочной перспективе негативна для настроений на фондовых площадках, но рынок уже достаточно долгое время готовится к такому исходу. В четверг в плюсе по итогам торгов из наиболее ликвидных акций удалось закрыться лишь бумагам ВТБ, по которым по словам представителей банка возможен «дивидендный сюрприз», а также акциям Мосбиржи, сохраняющим уверенность, несмотря на санкции. «Инарктика», «Газпром нефть» и Совкомбанк при этом начинают июльскую череду закрытия дивидендных реестров, которое также будет оказывать понижательное давление на краткосрочную динамику рынка.
События дня:
- розничные продажи еврозоны в мае (12:00 мск)
- отчет по рынку труда США за июнь (15:30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (20:15 мск)
- на Мосбирже начнутся торги акциями Всеинструменты.ру
- акции «Инарктики», «Газпром нефти», Совкомбанка последний день торгуются с дивидендами за 2023 г.
- Финансовый Конгресс Банка России
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