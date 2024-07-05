В РФ начинается закрытие июльских дивидендных реестров

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться после значительного падения накануне, обеспеченного заявлениями представителей ЦБ РФ о перспективе повышения ключевой ставки на июльском заседании. Жесткая денежно-кредитная политика в среднесрочной перспективе негативна для настроений на фондовых площадках, но рынок уже достаточно долгое время готовится к такому исходу. В четверг в плюсе по итогам торгов из наиболее ликвидных акций удалось закрыться лишь бумагам ВТБ, по которым по словам представителей банка возможен «дивидендный сюрприз», а также акциям Мосбиржи, сохраняющим уверенность, несмотря на санкции. «Инарктика», «Газпром нефть» и Совкомбанк при этом начинают июльскую череду закрытия дивидендных реестров, которое также будет оказывать понижательное давление на краткосрочную динамику рынка.