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Shell списывает $1 млрд из-за приостановки строительства завода биотоплива

Сегодня, 5 июля, британская нефтегазовая корпорация Shell сообщила о списании $1,5−2 млрд в связи с приостановкой строительства завода в Роттердаме и продажей предприятия в Сингапуре (.pdf).

Источник: Reuters

Ранее на нынешней неделе компания объявила, что приостанавливает строительство завода по производству биотоплива в Нидерландах из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.

Завод в Роттердаме должен был стать важной частью программы Shell по переходу к зеленому топливу. Планировалось, что предприятие будет перерабатывать отходы в экологически чистое авиационное и дизельное топливо (мощность завода должна была составить 820 тыс. т в год). Начало производства планировалось на 2025 год. Списания по проекту составят от $600 млн до $1 млрд.

Кроме того, Shell договорилась о продаже нефтеперерабатывающего завода в Сингапуре, в этом случае списать придется $600−800 млн.