Shell списывает $1 млрд из-за приостановки строительства завода биотоплива

Завод в Роттердаме должен был стать важной частью программы Shell по переходу к зеленому топливу. Планировалось, что предприятие будет перерабатывать отходы в экологически чистое авиационное и дизельное топливо (мощность завода должна была составить 820 тыс. т в год). Начало производства планировалось на 2025 год. Списания по проекту составят от $600 млн до $1 млрд.