Операционная прибыль Samsung выросла во втором квартале в 15 раз

Хорошие квартальные показатели Samsung связаны в первую очередь с высоким спросом на чипы памяти. Это отражает общее улучшение ситуации на рынке чипов, особенно тех, которые нужны для работы систем искусственного интеллекта. По подсчетам аналитиков, подразделение Samsung по производству чипов завершило квартал с оперативной прибылью 5 трлн вон ($3,6 млрд) против убытка 4,4 трлн вон ($3,2 млрд) годом ранее.
«Цены на чипы памяти растут быстрее, чем ожидалось, что компенсирует снижение доходности бизнеса по производству смартфонов», — отмечает аналитик компании Kiwoom Securities Пак Юак. Цены на чипы памяти выросли во втором квартале на 13−18%. Правда, как ожидают аналитики, в третьем квартале рост цен на них, скорее всего, замедлится.