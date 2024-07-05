Операционная прибыль Samsung выросла во втором квартале в 15 раз

Сегодня, 5 июля, южнокорейская корпорация Samsung опубликовала предварительные финансовые результаты второго квартала. Выручка увеличилась на 23%, до 74 трлн вон ($53,6 млрд), операционная прибыль — более чем в 15 раз, до 10,4 трлн вон ($7,5 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали, что квартальная прибыль составит 8,5 трлн вон ($6,1 млрд). Акции компании выросли сегодня почти на 3%.