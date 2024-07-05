Минтруд предложил в 2025 году установить тарифы по несчастным случаям на уровне 2024 года

«Проектом предлагается установить страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, действующие в 2025 году и в плановый период 2026 и 2027 годов, на уровне тарифов 2024 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что страховые тарифы, как и прежде, будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда.
«Также будет сохранена льгота по уплате данных страховых взносов в размере 60% от размера страховых тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей с выплат в пользу работников с инвалидностью», — добавили в Минтруде.