Минтруд предложил в 2025 году установить тарифы по несчастным случаям на уровне 2024 года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минтруд России предложил установить тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2025 году на уровне тарифов 2024 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.