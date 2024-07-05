Минэнерго: ремонт на НПЗ не скажется на снабжении страны топливом

Минэнерго ожидает, что в третьей декаде текущего месяца (после 21 июля) производство автомобильного бензина увеличится примерно на 15−20 тыс. т. Рост показателей будет обеспечен за счет возобновления работы двух НПЗ, расположенных в южной и средней части России, объяснили в министерстве. Предложение бензина на внутреннем рынке, в свою очередь, увеличится на 2 тыс. т в сутки, в том числе за счет возобновления продаж на бирже на базисах Астраханского НПЗ и Сургутского ЗСК.