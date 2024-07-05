Минэнерго: ремонт на НПЗ не скажется на снабжении страны топливом

«Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон, сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Как уточнили в Минэнерго, в июле среднесуточный уровень отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок составляет около 106 тыс. т в сутки, что соответствует среднесуточному уровню июля 2023 года. Отгрузка дизельного топлива в текущем месяце превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13% (около 166 тыс. т в сутки), заверили в ведомстве.
С учетом этих показателей Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объем биржевых продаж АИ-92, АИ-95 и дизтоплива. Кроме того, на начало июля сформированы достаточные запасы для стабильного обеспечения внутреннего рынка. По автомобильным бензинам они составляют 1,96 млн т (на 2% выше, чем в июле 2023 года), по дизельному топливу — 3,38 млн т (на 8% выше).
Минэнерго ожидает, что в третьей декаде текущего месяца (после 21 июля) производство автомобильного бензина увеличится примерно на 15−20 тыс. т. Рост показателей будет обеспечен за счет возобновления работы двух НПЗ, расположенных в южной и средней части России, объяснили в министерстве. Предложение бензина на внутреннем рынке, в свою очередь, увеличится на 2 тыс. т в сутки, в том числе за счет возобновления продаж на бирже на базисах Астраханского НПЗ и Сургутского ЗСК.
«Минэнерго России координирует действия нефтяных компаний и транспортных организаций, направленные на стабильное обеспечение отгрузок нефтепродуктов с НПЗ и их доставки до региональных рынков, а также сохраняется ежесуточный мониторинг объемов вывоза автомобильного бензина в дружественные страны», — заключили в ведомстве.
Российские НПЗ в 2024 году столкнулись с рядом аварийных ситуаций. Например, у Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа в начале года вышел из строя компрессор на установке каталитического крекинга. А установки первичной переработки нескольких других крупнейших НПЗ пострадали из-за серии атак беспилотников. Эти факторы вкупе с проведением весной профилактических ремонтов не позволяли российской нефтяной отрасли заметно увеличивать переработку в течение года.
Однако, согласно расчетам Kpler, с которыми ознакомился «Ъ», в июле—августе российская нефтепереработка может увеличиться до рекордных уровней в этом году в 5,6−5,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, объем переработки в оставшиеся два летних месяца может вырасти на 8,5% относительно июньского уровня в 5,25 млн баррелей в сутки.