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Козырь на пользу: что будет с рублем до разворота

Российская валюта в июле будет стабильной, в пользу этого говорят и уже действующие факторы, и «козырь», который может достать Банк России в этом месяце. Какие факторы будут идти на пользу рублю, а какие — на ослабление — перечислил Финансам Mail.ru главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Михаил Васильев
Финансовый аналитик
Источник: Reuters

«Мы полагаем, что в июле курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 11,7−12,4 за юань, 86−91 за доллар, 93−98 за евро», — отметил эксперт.

Основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса: Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует.

Также в пользу рубля выступают снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 3 млрд руб. в день, высокие рублевые процентные ставки.

«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку минимум на 200 б.п., до 18%. Это ещё больше увеличит привлекательность сбережений в рублях и поддержит национальную валюту», — прогнозирует Михаил Васильев.

Негативными факторами для рубля являются:

— сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков,

— возросшие геополитические и санкционные риски,

— отток капитала,

— спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».