Козырь на пользу: что будет с рублем до разворота

«Мы полагаем, что в июле курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 11,7−12,4 за юань, 86−91 за доллар, 93−98 за евро», — отметил эксперт.
Основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса: Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует.
Также в пользу рубля выступают снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 3 млрд руб. в день, высокие рублевые процентные ставки.
«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку минимум на 200 б.п., до 18%. Это ещё больше увеличит привлекательность сбережений в рублях и поддержит национальную валюту», — прогнозирует Михаил Васильев.
Негативными факторами для рубля являются:
— сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков,
— возросшие геополитические и санкционные риски,
— отток капитала,
— спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников.
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