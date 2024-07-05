Козырь на пользу: что будет с рублем до разворота

Российская валюта в июле будет стабильной, в пользу этого говорят и уже действующие факторы, и «козырь», который может достать Банк России в этом месяце. Какие факторы будут идти на пользу рублю, а какие — на ослабление — перечислил Финансам Mail.ru главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.