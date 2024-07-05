Компании заплатят экосбор по-новому. Власти надеются на рост платежей

Минприроды опубликовало на портале обсуждения проектов нормативных актов проект постановления правительства о новом порядке взимания с компаний экологического сбора — его должны платить производители и импортеры товаров, которые не обеспечили их самостоятельную утилизацию. Министерство констатирует, что многие участники рынка не исполняли обязательства ни по утилизации, ни по уплате экосбора — напомним, при прогнозах поступления в десятки миллиардов рублей в год реальные суммы составляли 4−5 млрд руб.
Эта ситуация сохраняется долгие годы из-за длительного паралича реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров за отходы товаров и упаковки (РОП, «Ъ» пишет о ней с 2010 года). Проблему намеревалась решить «экологический» вице-премьер в прошлом правительстве Виктория Абрамченко, но согласовать интерес Минприроды по наращиванию поступлений от экосбора с надеждами участников рынка на развитие самостоятельной утилизации и построение частной системы сбора и переработки отходов так и не удалось.
Как признавали год назад в Минприроды, за новый закон о РОП в своей редакции (см. «Ъ» от 25 июля 2023 года) министерство «боролось три года» в расчете «на эти деньги (экосбора.— “Ъ”) создавать инфраструктуру с отходами». В новом законе возможности по самостоятельной утилизации товаров компаниями были существенно ограничены (с 2026 года импортеры начнут предоставлять банковские гарантии, поручительства или сразу оплачивать экосбор при ввозе товаров), отчетность расширена, а ответственность за утилизацию упаковки полностью переложена на ее производителей для упрощения администрирования сборов. Сопровождало процесс и постепенное повышение нормативов утилизации (см. «Ъ» от 13 декабря), хотя предлагавшегося Минприроды повышения ставок с 1 января 2024 года на фоне возражений участников рынка (см. «Ъ» от 9 января) не произошло.
Официально в министерстве при этом настаивают на том, что "приоритетом для Минприроды является фактическая утилизация отходов, а не уплата экологического сбора.
Сбор — это тот случай, когда физическое исполнение нормативов компания не может выполнить по каким-то причинам«, и напоминают, что “обновленная система ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку работает первый год”, а “какие компании самостоятельно будут утилизировать произведенную упаковку, а какие заплатят утилизационный сбор”, станет известно только к его концу. От ответа на вопрос о планируемых поступлениях в ведомстве уклонились, не ответив и на вопрос о достаточности у Росприроднадзора кадров и ресурсов для администрирования сборов.
Сам же порядок администрирования экосбора, принятый для реализации нового закона о РОП, при этом мало отличается от версий 2015 и 2018 годов, когда он не обеспечивал и трети ожидаемых от экосбора доходов. Документ по-прежнему обязывает 58 тыс. производителей и 71 тыс. импортеров с 1 января 2025 года самостоятельно рассчитывать экосбор и уплачивать его до 15 апреля в Росприроднадзор.
Де-факто речь идет о частично самостоятельном администрировании сбора бизнесом: по оценке Минприроды, компаниям эта деятельность обойдется дополнительно в 350 млн руб. в год на бухгалтерские расходы, или в 2,1 млрд руб. до 2030 года.
Федеральной же службе, как и ранее, придется заниматься совместной сверкой расчетов и администрировать долги и переплаты компаний в связке с федеральным казначейством, в том числе судиться с неплательщиками.
«Взимание экологического сбора, контроль за полнотой и своевременностью его уплаты силами Росприроднадзора будет затруднен, а план по собираемости сорван. Росприроднадзор не может вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий и проводить камеральные проверки, встречный анализ документов
Еще в 2018 году Минфин предполагал именно такое решение проблемы: дублирование сборов отдельных платежей разными ведомствами на фоне модернизации ФНС выглядело анахронизмом и неэффективным использованием ресурсов. «Перевод экосбора в статус налога и передача его администрирования в ФНС позволят улучшить собираемость», — признавала тогда директор департамента доходов ведомства Елена Лебединская. Однако дискуссия о неналоговых платежах 2015−2018 годов так и не была завершена. Бизнес требовал от властей ограничения числа таких сборов и их включения в Налоговый кодекс для обеспечения стабильности и предсказуемости требований государства, но при обсуждении подходов к решению проблемы выяснилось, что значительные различия в природе сборов и группах плательщиков не позволяют системно решить вопрос, а сроки погружения в НК отдельных платежей все время сдвигаются. Так, Минфин предполагал, что экосбор станет налогом к 2020 году — но уже тогда допускал «некритичный» сдвиг на 2021-й, констатируя, что «все платежи сложные и неоднозначные, и, если бы начали с утилизационного сбора, было бы ничуть не легче», в итоге же не произошло ни того, ни другого.