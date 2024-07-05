Компании заплатят экосбор по-новому. Власти надеются на рост платежей

Еще в 2018 году Минфин предполагал именно такое решение проблемы: дублирование сборов отдельных платежей разными ведомствами на фоне модернизации ФНС выглядело анахронизмом и неэффективным использованием ресурсов. «Перевод экосбора в статус налога и передача его администрирования в ФНС позволят улучшить собираемость», — признавала тогда директор департамента доходов ведомства Елена Лебединская. Однако дискуссия о неналоговых платежах 2015−2018 годов так и не была завершена. Бизнес требовал от властей ограничения числа таких сборов и их включения в Налоговый кодекс для обеспечения стабильности и предсказуемости требований государства, но при обсуждении подходов к решению проблемы выяснилось, что значительные различия в природе сборов и группах плательщиков не позволяют системно решить вопрос, а сроки погружения в НК отдельных платежей все время сдвигаются. Так, Минфин предполагал, что экосбор станет налогом к 2020 году — но уже тогда допускал «некритичный» сдвиг на 2021-й, констатируя, что «все платежи сложные и неоднозначные, и, если бы начали с утилизационного сбора, было бы ничуть не легче», в итоге же не произошло ни того, ни другого.