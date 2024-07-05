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Как навести порядок в финансах. Четыре шага от экономиста

Даже те, кто имеет приличный доход, могут занимать деньги «до получки». Всему виной — привычки и порядок. Как упорядочить свои финансы рассказала Финансам Mail.ru эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Для наведения порядка в деньгах (и не только) стоит составить финансовый план. Он поможет следить за доходами и расходами, тратить деньги разумно, а также защититься от финансовых рисков.

С чего начать? Существует всего 4 простых шага.

Шаг первый: фиксируйте все доходы и расходы. Учет нужно вести ежедневно и записывать даже самые мелкие расходы. Распределять траты лучше по категориям (квартплата, продукты, развлечения).

Шаг второй: Подумайте, какие из ваших трат обязательные, а какие нет? И можно ли оптимизировать расходы?

Шаг третий: сформулируйте цели. То, ради чего вы составляете план. Например, ремонт в квартире или покупка техники. Цели должны быть достижимы и иметь конкретную стоимость.

Шаг четвертый: составьте план. Просчитайте, как проще достичь цели (накопить или, например, взять кредит). Рассчитайте, сколько времени нужно для ее достижения. И не забудьте учесть в плане сумму, которую будете откладывать на страховку и сбережения.

Помните, экономия не всегда означает ограничения. Не тратить деньги спонтанно — разумно!

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»