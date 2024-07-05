Как навести порядок в финансах. Четыре шага от экономиста

Шаг четвертый: составьте план. Просчитайте, как проще достичь цели (накопить или, например, взять кредит). Рассчитайте, сколько времени нужно для ее достижения. И не забудьте учесть в плане сумму, которую будете откладывать на страховку и сбережения.