К статистическому измерению креативного бизнеса ищут нестандартный подход

Напомним, что увеличение доли креативных индустрий в экономике — одна из задач, обозначенных Владимиром Путиным в новом майском указе. Конкретные цифры документом не обозначены, но в соответствии с Концепцией развития творческих индустрий в РФ, утвержденной правительством еще в 2021 году, их доля к 2030 году должна увеличиться до 6% ВВП. По расчетам Росстата, в 2023 году она была равна 3,5%.