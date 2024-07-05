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К статистическому измерению креативного бизнеса ищут нестандартный подход

Высшая школа экономики (ВШЭ) намерена сформировать классификатор, то есть собирательную группировку креативных отраслей экономики РФ. Это позволит точнее рассчитать не только вклад «творческого бизнеса» в ВВП, но и конкретизировать целый перечень его статистических показателей, таких как выручка, прибыль, занятость и заработная плата. Пока же, по имеющимся данным Росстата, доля творческих индустрий в ВВП составляет 3,5%. Рост показателя — одна из задач, ранее поставленных в новом майском указе Владимира Путина.

Источник: Reuters

Дискуссия о том, какие виды деятельности следует отнести к творческим в целях их четкого описания в системе статистического наблюдения, продолжает развиваться. Для решения этой непростой задачи Высшая школа экономики предложила сформировать новый классификатор, или собирательную группировку креативного сектора на основе ОКВЭД.

«Одна из идей — ввести категорию креативного сектора, куда включить креативные индустрии и сопутствующие виды деятельности», — объясняет директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

Такая группировка нужна, в том числе властям, для оказания господдержки «творческому бизнесу».

Напомним, что увеличение доли креативных индустрий в экономике — одна из задач, обозначенных Владимиром Путиным в новом майском указе. Конкретные цифры документом не обозначены, но в соответствии с Концепцией развития творческих индустрий в РФ, утвержденной правительством еще в 2021 году, их доля к 2030 году должна увеличиться до 6% ВВП. По расчетам Росстата, в 2023 году она была равна 3,5%.

В группировку видов креативной экономической деятельности, которую оценивает Росстат, вошли более 50 видов бизнеса по ОКВЭД-2 (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов), охватывающих 13 индустрий. Это архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимация, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия (см. «Ъ» от 12 января).

Предварительно состав креативного сектора, предложенный ВШЭ, выглядит немного иначе и включает 15 индустрий.

Это музыка, кино и сериалы, анимация, видеоигры, книжное дело, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, мода, архитектура и урбанистика, народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, исполнительские искусства, культурное наследие и программное обеспечение. К сопутствующим видам деятельности предлагается отнести оборудование и материалы для креативных индустрий (например, музыкальные инструменты), специализированное образование и каналы сбыта (розничная торговля газетами, журналами и пр.), управление креативными пространствами, сопряженные обрабатывающие производства (например, производство бижутерии, игр и игрушек), организацию выставок и мероприятий, деятельность в сфере отдыха и развлечений, а также ресторанный бизнес.

Ключевая задача экспертов ВШЭ — адаптировать ОКВЭД под формирующиеся индустрии и новые тренды. Совершенствование статистического учета предполагается вести по двум направлениям: внесение изменений в описания классификационных группировок и детализация ОКВЭД. «Необходимо сформировать классификатор, который поддержат индустрии и будет учитывать их особенности», — говорит Евгений Куценко. Также, по его словам, классификатор позволит уточнить расчет не только доли креативных индустрий в ВВП, но и всей палитры статистических показателей (выручка, прибыль, занятость, заработная плата и пр.).