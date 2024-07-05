К статистическому измерению креативного бизнеса ищут нестандартный подход

Дискуссия о том, какие виды деятельности следует отнести к творческим в целях их четкого описания в системе статистического наблюдения, продолжает развиваться. Для решения этой непростой задачи Высшая школа экономики предложила сформировать новый классификатор, или собирательную группировку креативного сектора на основе ОКВЭД.
«Одна из идей — ввести категорию креативного сектора, куда включить креативные индустрии и сопутствующие виды деятельности», — объясняет директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.
Такая группировка нужна, в том числе властям, для оказания господдержки «творческому бизнесу».
Напомним, что увеличение доли креативных индустрий в экономике — одна из задач, обозначенных Владимиром Путиным в новом майском указе. Конкретные цифры документом не обозначены, но в соответствии с Концепцией развития творческих индустрий в РФ, утвержденной правительством еще в 2021 году, их доля к 2030 году должна увеличиться до 6% ВВП. По расчетам Росстата, в 2023 году она была равна 3,5%.
В группировку видов креативной экономической деятельности, которую оценивает Росстат, вошли более 50 видов бизнеса по ОКВЭД-2 (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов), охватывающих 13 индустрий. Это архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимация, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия (см. «Ъ» от 12 января).
Предварительно состав креативного сектора, предложенный ВШЭ, выглядит немного иначе и включает 15 индустрий.
Это музыка, кино и сериалы, анимация, видеоигры, книжное дело, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, мода, архитектура и урбанистика, народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, исполнительские искусства, культурное наследие и программное обеспечение. К сопутствующим видам деятельности предлагается отнести оборудование и материалы для креативных индустрий (например, музыкальные инструменты), специализированное образование и каналы сбыта (розничная торговля газетами, журналами и пр.), управление креативными пространствами, сопряженные обрабатывающие производства (например, производство бижутерии, игр и игрушек), организацию выставок и мероприятий, деятельность в сфере отдыха и развлечений, а также ресторанный бизнес.
Ключевая задача экспертов ВШЭ — адаптировать ОКВЭД под формирующиеся индустрии и новые тренды. Совершенствование статистического учета предполагается вести по двум направлениям: внесение изменений в описания классификационных группировок и детализация ОКВЭД. «Необходимо сформировать классификатор, который поддержат индустрии и будет учитывать их особенности», — говорит Евгений Куценко. Также, по его словам, классификатор позволит уточнить расчет не только доли креативных индустрий в ВВП, но и всей палитры статистических показателей (выручка, прибыль, занятость, заработная плата и пр.).