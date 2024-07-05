Эскроу-счета улучшили кредитное качество застройщиков

Сейчас, по данным аналитиков, на проектное финансирование приходится подавляющая часть общего долга застройщиков — 74% по итогам 2023 года, в то время как до реформы 60% приходилось на корпоративный долг (теперь — 9%). Несколько сократилась и доля выпущенных застройщиками облигаций в общем объеме долга (с 26% до 12%), хотя теперь их «вес» больше, чем у корпоративных кредитов. При этом количество девелоперов (выборка обзора — 19 компаний), разместивших облигации, выросло почти вдвое за этот период — с 10 компаний в 2018 году до 19 к середине этого года. Совокупный объем облигационных займов всех компаний сектора вырос более чем в полтора раза — со 150 млрд до почти 250 млрд руб.