Эксперты ставят вопрос о немонетарных характеристиках благополучия работников

В обзоре «Качество занятости и благополучие, связанное с работой: подходы к измерению» главный научный сотрудник Института экономики РАН Ирина Соболева отмечает, что ранее основным критерием качества рабочего места был размер оплаты труда работника. Это объясняется тем, что в целом уровень оплаты труда в экономике был достаточно низким и другие аспекты занятости — трудовые гарантии, условия труда, возможности самореализации и карьерного роста — отходили на второй план. Однако в перспективе, если нынешний рост зарплат сохранится, их важность как характеристики рабочего места будет сокращаться, как это уже произошло, например, в странах ЕС.
В этом случае все более важной будет становиться «роль немонетарной составляющей благополучия» работников, полагает автор доклада.
Изначально исследование немонетарных аспектов благополучия, связанного с работой, происходило в таких областях, как психология, медицина, социология и менеджмент. Внимание экономистов эти аспекты привлекли значительно позже. Изначально в их исследованиях господствовал посыл о труде как о тяжелом, но необходимом бремени для получения средств к существованию. При этом труд рассматривался как однородный ресурс, затраты которого представляют собой прямой вычет из благосостояния индивида, но компенсируются вознаграждением — некоторым количеством материальных и нематериальных благ, возмещающих тягость труда. Позднее появились прикладные исследования, продемонстрировавшие, что повышение качества трудовой жизни работников приносит работодателям отдачу в виде более высокой результативности их труда, экономии на издержках за счет уменьшения процента брака, снижения масштабов оппортунистического поведения, сокращения числа трудовых конфликтов, в том числе сопряженных с остановками производства.
Отметим, что если за рубежом после таких прикладных исследований появились и более академические, оценивающие положение работников в масштабах стран (например, индикаторы достойного труда, разработанные Международной организацией труда), то в РФ такого рода оценки проводит в основном крупный бизнес, который исследует ситуацию в своих трудовых коллективах для решения конкретных задач.
В то же время, уточняет руководитель направления «Устойчивое развитие» Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина Екатерина Копалкина, привычные показатели охраны труда отображают происходящее только с точки зрения компаний, а именно сколько рабочих часов компания потеряла из-за травм, и это никак не отражает восприятие самого сотрудника.
Сейчас в мировой практике наблюдается новый принцип отчетности — двойная материальность. Он подразумевает под собой обратное — влияние производственного травматизма на общество и человека. Распространенный пример — приобретенный на работе шум в ушах, говорит эксперт. Из-за него работники не теряют трудоспособность, но если заболевание становится хроническим, то качество жизни сильно ухудшается. «Подобные показатели могут стать в долгосрочной перспективе и российской реальностью», — говорит Екатерина Копалкина.
На уровне государства аналогом индикаторов достойного труда выступают показатели, связанные с охраной труда: наличие на производствах вредных и опасных факторов и так далее. Но здесь есть нехватка изначальных данных, основным источником которых выступают комплексные наблюдения условий жизни населения Росстата. «У многих дополнительных показателей характеристик рабочих мест просто еще нет устоявшихся методов оценки. Например, нет единой методики оценки затрат рабочего времени. Это сильно затрудняет сбор данных и межстрановое сопоставление», — говорит ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. В то же время, по его словам, оценка многих из немонетарных характеристик относится к социологии, а не к статистике, и ставить Росстату задачу их измерять было бы некорректно.