Эксперты ставят вопрос о немонетарных характеристиках благополучия работников

На уровне государства аналогом индикаторов достойного труда выступают показатели, связанные с охраной труда: наличие на производствах вредных и опасных факторов и так далее. Но здесь есть нехватка изначальных данных, основным источником которых выступают комплексные наблюдения условий жизни населения Росстата. «У многих дополнительных показателей характеристик рабочих мест просто еще нет устоявшихся методов оценки. Например, нет единой методики оценки затрат рабочего времени. Это сильно затрудняет сбор данных и межстрановое сопоставление», — говорит ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. В то же время, по его словам, оценка многих из немонетарных характеристик относится к социологии, а не к статистике, и ставить Росстату задачу их измерять было бы некорректно.