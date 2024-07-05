Эксперт: торговая война между Китаем и ЕС может разразиться в ноябре

«Теперь ЕС должен обосновать свои действия как внутри объединения, так и за его пределами, — приводит слова эксперта газета Global Times. — Приведет ли этот путь к потенциально возможной торговой войне, зависит от переговоров, которые пройдут с сегодняшнего дня до ноября».
По мнению профессора, введение Евросоюзом пошлин в отношении китайских производителей электромобилей, даже несмотря на запущенные ранее консультации между европейской стороной и КНР, было вполне ожидаемо.
«Поскольку за столь короткое время позиция ЕС существенно не изменилась, положительный результат казался маловероятным», — пояснил он.
Как уточнил Цуй Хунцзянь, на текущем этапе цель предстоящих дискуссий — избежать усиления напряженности.
Ранее ведущий китайский автопроизводитель SAIC Motor выступил против повышенных пошлин и заявил о готовности потребовать проведения слушаний, на которых он намерен отстаивать свои интересы. Как утверждает эта компания, в ходе антисубсидиарного расследования Еврокомиссия проигнорировала некоторые предоставленные сведения, а также возражения, и на основании так называемого отказа от сотрудничества с расследованием в соответствии со статьей 28 «Основного положения о компенсационных мерах» «создала невыгодную презумпцию, завысив ставки субсидий по ряду позиций».
Как прокомментировала Еврокомиссия, эти тарифы были введены на основании результатов расследования по противодействию «незаконным субсидиям», которое продолжалось 9 месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этой теме «интенсифицировались в последние месяцы» и европейская сторона рассчитывает на «достижение урегулирования на основании переговоров» в соответствии с нормами Всемирной торговой организации.