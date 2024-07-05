Эксперт: торговая война между Китаем и ЕС может разразиться в ноябре

Ранее ведущий китайский автопроизводитель SAIC Motor выступил против повышенных пошлин и заявил о готовности потребовать проведения слушаний, на которых он намерен отстаивать свои интересы. Как утверждает эта компания, в ходе антисубсидиарного расследования Еврокомиссия проигнорировала некоторые предоставленные сведения, а также возражения, и на основании так называемого отказа от сотрудничества с расследованием в соответствии со статьей 28 «Основного положения о компенсационных мерах» «создала невыгодную презумпцию, завысив ставки субсидий по ряду позиций».