Bloomberg: экспорт саудовской нефти упал до самого низкого за 10 месяцев уровня

Если рассматривать ситуацию поставок на рынки двух крупнейших покупателей — Китая и Индии, тенденция еще очевиднее. В июне в Китай уходили около 1,27 млн баррелей нефти в день. И это самый низкий объем с середины 2020 года, когда был самый разгар пандемии COVID-19 и резкое падение спроса на нефть. С поставками в Индию, отмечает Bloomberg, ситуация чуть лучше: они упали в июне до самого низкого уровня с 2021 года.