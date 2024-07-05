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Безработица в США в июне выросла до 4,1%

По данным Федерального бюро статистики Министерства труда США, в июне безработица в стране достигла 4,1%. Это самый высокий уровень с октября 2021 года. Аналитики ожидали, что безработица останется на том же уровне, что и в мае, 4%. Как отмечают в Минтруде США, в прошлом месяце и показатель безработицы, и число безработных — 6,8 млн — были выше, чем в июне 2023 года: безработица тогда была на уровне 3,6%, а безработных было 6 млн человек.

Источник: AP 2023

В то же время число новых рабочих мест в июне оказалось больше, чем прогнозировалось, 206 тыс. Аналитики ожидали от 190 тыс. до 200 тыс. Больше всего новых мест появилось в секторе образования и здравоохранения — 82 тыс. В госсекторе добавилось 70 тыс. новых рабочих мест, в строительстве — 27 тыс. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% по сравнению с маем и на 3,9% по сравнению с июнем прошлого года. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,3 часа.

Как заявил CNBC главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус, июньский доклад относится к типу «докладов мягкой посадки», его данные «не свидетельствуют о том, что Федеральная резервная система относительно скоро будет снижать ставки, и мы по-прежнему полагаем, что самое вероятное время для этого — сентябрь».