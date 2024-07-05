Безработица в США в июне выросла до 4,1%

По данным Федерального бюро статистики Министерства труда США, в июне безработица в стране достигла 4,1%. Это самый высокий уровень с октября 2021 года. Аналитики ожидали, что безработица останется на том же уровне, что и в мае, 4%. Как отмечают в Минтруде США, в прошлом месяце и показатель безработицы, и число безработных — 6,8 млн — были выше, чем в июне 2023 года: безработица тогда была на уровне 3,6%, а безработных было 6 млн человек.